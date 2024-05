Boostez vos performances sur le green avec l’Apple Watch et ses applications innovantes

Grâce à l'API de mouvements haute fréquence de watchOS 10, l'Apple Watch se positionne comme l'accessoire incontournable des golfeurs de tous niveaux, offrant des fonctionnalités innovantes pour améliorer leurs performances sur le green.

Apple met en avant l'Apple Watch pour les passionnés de golf

Apple présente l'Apple Watch comme l'appareil polyvalent par excellence pour les golfeurs souhaitant « rester connectés, actifs et en forme grâce à de fantastiques applications » permettant de visualiser des données sur leur lieu d'entraînement et de jeu, tout en bénéficiant d' »outils et astuces pour perfectionner leur technique ». Le secret réside dans l'API de mouvements disponible sur watchOS 10, combinée aux accéléromètres et gyroscopes de la montre intelligente qui détectent les changements de vitesse et d'accélération.

L'application Golfshot révolutionne l'analyse des swings

Grâce à l'API de mouvements, des applications comme Golfshot ont pu créer des « expériences novatrices ». La nouvelle fonctionnalité Swing ID On-Range permet de détecter précisément le moment où le club frappe la balle. Les capteurs de l'Apple Watch analysent également le type de swing du golfeur du début à la fin, fournissant des données précieuses telles que :

Le backswing

Le mouvement du poignet

Le rythme

L'iPhone complète cette expérience en permettant de consulter des statistiques avancées préalablement collectées par l'Apple Watch, pour aider les golfeurs à améliorer leurs sessions suivantes.

De nombreuses autres applications tirent parti de la puissance de l'Apple Watch

Selon Apple, Golfshot n'est qu'une application parmi tant d'autres à exploiter la technologie de l'Apple Watch. Des alternatives comme Arccos, l'application officielle du PGA Tour, offrent un suivi précis de chaque coup et des distances qui s'ajustent en temps réel.

GolfLogix propose une visualisation de la configuration des trous, des distances et des cartes thermiques, tandis que TheGrint permet de suivre gratuitement ses statistiques.

L'Apple Watch Ultra 2, l'alliée parfaite sur le parcours

Apple en a profité pour promouvoir sa nouvelle Apple Watch Ultra 2 dans son communiqué de presse. Dotée de l'écran le plus lumineux jamais conçu par la marque, elle offre une visibilité optimale même en plein soleil sur le green.

Et pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser d'applications tierces, l'application Workout intégrée à l'Apple Watch propose un suivi dédié à l'activité golfique.

Que vous soyez un golfeur débutant ou expérimenté, l'Apple Watch s'impose comme l'accessoire ultime pour améliorer votre jeu et vivre une expérience golfique connectée et innovante. Alors, prêt à faire un swing vers la performance avec l'Apple Watch ?