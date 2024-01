Bob’s Watches bouleverse le monde des enchères de montres de luxe

Bob's Watches révolutionne le secteur des enchères de montres de luxe avec sa nouvelle plateforme en ligne, proposant une alternative aux maisons d'enchères traditionnelles telles que Christie's, Sotheby's et Phillips. En supprimant la prime acheteur, l'entreprise rend l'achat d'une montre Rolex plus accessible avec des livraisons rapides dans le monde entier et donc la France.

La plateforme d'enchères en ligne de Bob's Watches

Alors que les maisons d'enchères traditionnelles telles que Christie's, Sotheby's et Phillips ont longtemps dominé le marché des enchères de montres de luxe, elles exigent généralement une prime acheteur d'au moins 10%. Cette somme peut souvent suffire à acheter une montre de luxe. Avec sa nouvelle plateforme, Bob's Watches change la donne en supprimant cette prime acheteur, rendant ainsi l'idée d'acquérir une montre Rolex plus abordable.

En novembre dernier, Bob's Watches a mis aux enchères un modèle vintage de Rolex GMT-Master 1675 via sa plateforme. Bien que cette référence ne soit pas la plus rare ou recherchée sur le marché, elle est accompagnée d'une histoire intéressante : elle appartenait à l'origine à un copilote de la mission Apollo 14. Estimée entre 15 000 et 30 000 euros, la montre a finalement été vendue à un enchérisseur pour la somme de 25 900 euros.

Des résultats prometteurs pour la plateforme

Selon un porte-parole de Bob's Watches, depuis le lancement de la plateforme, l'entreprise a organisé de nombreuses enchères avec un succès considérable. Les montres Rolex vintage rares ont atteint des prix élevés sous le marteau. Le porte-parole souligne également que l'objectif est de rendre le processus d'enchères plus accessible, transparent et abordable, afin de permettre à davantage de passionnés d'acquérir ces montres exceptionnelles.

Pour en savoir plus sur les nouvelles enchères et rester informé des dernières actualités, les amateurs de montres sont invités à consulter régulièrement le site de Bob's Watches.

Les avantages de la plateforme d'enchères en ligne de Bob's Watches

Pas de prime acheteur : Contrairement aux maisons d'enchères traditionnelles, Bob's Watches ne demande pas de prime acheteur. Cela rend les enchères plus accessibles et abordables pour les collectionneurs et les amateurs de montres.

Transparence : La plateforme en ligne offre une transparence accrue sur les prix et les informations concernant chaque montre mise aux enchères.

Accessibilité : Grâce à sa plateforme numérique, Bob's Watches permet aux passionnés du monde entier de participer aux enchères sans avoir à se déplacer dans une salle des ventes.

L'avenir des enchères de montres de luxe en ligne

Avec l'essor des plateformes en ligne comme celle de Bob's Watches, la vente aux enchères de montres de luxe pourrait connaître une transformation majeure. En effet, ces plateformes offrent une alternative plus abordable et accessible à un public plus large que les maisons d'enchères traditionnelles. De plus, la transparence accrue des informations et des prix permet aux acheteurs potentiels de prendre des décisions éclairées.

Il est possible que d'autres acteurs du marché suivent l'exemple de Bob's Watches et lancent leurs propres plateformes d'enchères en ligne. Cela pourrait alors conduire à une démocratisation du marché des enchères de montres de luxe et à une concurrence accrue entre les différents acteurs.