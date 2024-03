Blancpain présente la Villeret Quantième Perpétuel avec un cadran vert apaisant

Inspirée par les forêts entourant sa Manufacture au Brassus, Blancpain dévoile une nouvelle interprétation de son modèle Villeret Quantième Perpétuel, une pièce horlogère qui célèbre l'harmonie de la nature et le savoir-faire exceptionnel.

Un hommage aux origines de la Maison

Fidèle à l'inspiration de longue date de la marque, la nouvelle référence arbore un cadran fini soleil d'un vert foncé apaisant, évoquant les forêts pittoresques du Brassus en Suisse. Cette couleur représente un lien direct avec le cadre naturel entourant la Manufacture de Blancpain.

Un cadran riche en détails

Le cadran est orné de chiffres romains, d'aiguilles en forme de feuille et de trois sous-compteurs formant le calendrier grégorien, ainsi que de la phase de lune iconique de Blancpain à 6 heures. Le dos de la montre en saphir offre une vue imprenable sur le mouvement automatique 5954, composé de 351 composants, 32 rubis et offrant une réserve de marche de 72 heures.

Une ingénierie et un design exceptionnels

Surmontant cette merveille mécanique, un poids oscillant en nid d'abeille fabriqué en or rouge ajoute une touche d'élégance. Le boîtier, fini poli en or rouge 18 carats et mesurant 40,3 mm de diamètre, renforce la chaleur subtile du design, complété par un bracelet élégant en cuir marron.

Disponibilité et prix

La montre Villeret Quantième Perpétuel avec cadran vert est proposée au prix de 50 600 $ USD et est désormais disponible sur demande via Blancpain.

La Villeret Quantième Perpétuel de Blancpain, avec son cadran vert inspiré de la nature, est une célébration de l'élégance intemporelle et du génie horloger. Une pièce maîtresse qui allie harmonieusement l'art et la précision.