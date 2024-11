Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe : trois nouvelles montres de plongée d’exception avec des matériaux et des couleurs inédites

in

Blancpain élargit sa célèbre collection Fifty Fathoms Bathyscaphe avec trois nouvelles variantes en céramique noire et des cadrans aux finitions dégradées bleu et vert. Dotées de bracelets en céramique ultra-résistants, ces nouvelles montres incarnent l’alliance parfaite de la performance et du luxe, offrant des fonctionnalités avancées pour les amateurs de montres de plongée.

Le retour du style Fifty Fathoms Bathyscaphe en céramique noire

Depuis les années 1950, la collection Fifty Fathoms de Blancpain est synonyme d’innovation horlogère et de robustesse, adaptée aux environnements marins exigeants. En hommage à la Bathyscaphe, un sous-marin pionnier inventé par Auguste Piccard, Blancpain a lancé en 1956 une montre de plongée civile reprenant la robustesse de la Fifty Fathoms mais avec un design plus fin et polyvalent. Elle fut alors conçue pour s’adapter aussi bien aux explorations sous-marines qu’aux usages quotidiens.

En 2007, Blancpain a réintroduit la Fifty Fathoms, suivie par le retour de la Bathyscaphe en 2013. Ce modèle moderne a su préserver l’esthétique originale de la montre de 1956 tout en intégrant des améliorations comme un boîtier de 43 mm et une lunette unidirectionnelle en céramique résistante aux rayures. Aujourd’hui, Blancpain continue cette tradition avec les nouvelles Bathyscaphe en céramique noire aux cadrans bleu et vert.

Les caractéristiques techniques et esthétiques des nouvelles Bathyscaphe

Les nouvelles éditions de la Fifty Fathoms Bathyscaphe présentent un boîtier en céramique noire de 43,6 mm de diamètre, associé à une lunette unidirectionnelle en céramique noire avec des index en Liquidmetal. Ce matériau, utilisé pour ses propriétés anti-corrosives et sa durabilité, offre une lisibilité impeccable et une touche de sophistication.

Les cadrans, disponibles en bleu ou en vert avec un dégradé subtil, bénéficient d’un traitement en finition soleil qui capture la lumière de manière élégante, accentuant le design minimaliste de la montre. Les larges aiguilles rectangulaires sont revêtues de matériau luminescent, tandis que l’aiguille des secondes arbore un cercle luminescent et un embout rouge, garantissant une visibilité optimale sous l’eau.

Un bracelet en céramique : innovation et confort

Parmi les nouveautés, Blancpain propose un bracelet en céramique de haute technologie, développé sur trois ans pour atteindre un niveau optimal de résistance et de confort. Ce bracelet utilise un système breveté de goupilles en forme de came qui empêche le contact et la casse des maillons, garantissant ainsi une longue durée de vie.

En alternative, Blancpain offre également des bracelets en NATO et en toile, alliant légèreté et robustesse pour les plongeurs et les amateurs de montres de sport. Avec ces options, la Bathyscaphe gagne en adaptabilité, permettant à chacun de choisir la finition qui lui convient le mieux, selon son style et ses besoins.

Le calibre 1315 : une performance horlogère de pointe

Les nouvelles montres Bathyscaphe de Blancpain sont animées par le calibre 1315, un mouvement automatique conçu en interne. Ce mouvement dispose d’une réserve de marche de cinq jours, rendue possible par trois barillets montés en série, offrant ainsi une autonomie exceptionnelle. Ce calibre bat à une fréquence de 28 000 vibrations par heure et possède un spiral en silicium, résistant aux champs magnétiques et garantissant une précision inégalée.

En plus de ses performances techniques, le mouvement est décoré avec soin, notamment avec un poids oscillant en or 18 carats revêtu de NAC. Ce détail ajoute une touche luxueuse à la montre, visible à travers le fond transparent du boîtier.

Une plongée dans les nouveautés du chronographe Bathyscaphe Flyback

Blancpain enrichit également sa collection de chronographes avec une nouvelle version du Bathyscaphe Chronographe Flyback, désormais disponible avec un cadran dégradé bleu. Comme le modèle lancé en 2014, ce chronographe est équipé d’un boîtier en céramique noire de 43,6 mm de diamètre et 15,25 mm d’épaisseur, ainsi que d’une lunette unidirectionnelle en céramique.

Au cœur du chronographe Flyback bat le calibre F385, un mouvement automatique de haute fréquence (5 Hz), offrant une précision à 1/10e de seconde. Sa fonction flyback permet de réinitialiser et de redémarrer le chronographe d’une simple pression, en toute fluidité grâce à un embrayage vertical qui élimine les hésitations des aiguilles.

Disponible avec un bracelet en céramique, le chronographe Flyback est également proposé avec des bracelets NATO ou en toile, offrant ainsi un choix varié aux amateurs de chronographes de plongée d’exception.

Prix et disponibilité des nouvelles Fifty Fathoms Bathyscaphe

Les nouvelles variantes de la Fifty Fathoms Bathyscaphe sont proposées à des prix adaptés aux choix de bracelet et aux matériaux premium utilisés. Les modèles à trois aiguilles avec date sont disponibles :

À partir de 12 800 € pour les versions avec bracelet NATO ou en toile

À 19 500 € pour la version avec bracelet en céramique

Pour le chronographe Flyback, les prix débutent à :

17 000 € pour les versions sur NATO ou toile

24 000 € pour le modèle avec bracelet en céramique

Ces nouvelles créations confirment une fois de plus le savoir-faire de Blancpain dans l’univers de l’horlogerie de plongée de luxe, alliant innovations techniques et esthétiques pour les passionnés les plus exigeants.

