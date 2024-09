Biver dévoile sa nouvelle montre Automatique : un pas en avant pour la jeune marque indépendante

Moins d’un an après le lancement de son premier modèle, la marque Biver présente l’Automatique, une montre qui marque une évolution significative dans le design et la technique. Cette nouvelle création, limitée à 86 exemplaires, affiche un prix moyen de 99 500 CHF et suscite déjà un vif intérêt auprès des collectionneurs et des revendeurs.

Un design raffiné et une technique améliorée

L’Automatique de Biver se distingue par :

Un boîtier de 39 mm x 10 mm, plus compact que le modèle précédent

Un design inspiré des montres Patek Philippe des années 1950-60

Des cadrans en or rose ou platine avec un effet « bullseye » sectorisé

Des versions avec cadrans en pierre (Pietersite et obsidienne)

Le mouvement JCB-003, développé en partenariat avec Dubois Dépraz, offre des caractéristiques techniques avancées :

Micro-rotor pour une épaisseur réduite

Mécanisme de remise à zéro pour une précision accrue

Réserve de marche de 65 heures

Finitions soignées avec un pont en forme de « guitare » et guillochage Clous de Paris

Une stratégie de production et de distribution maîtrisée

Biver adopte une approche unique dans l’industrie horlogère :

Développement rapide (2 ans) grâce à la collaboration avec des partenaires spécialisés

Production limitée mais régulière de nouveaux modèles

Forte demande : 82 des 86 montres déjà allouées avant le lancement officiel

Cette stratégie permet à la marque de rester réactive aux retours des clients et d’évoluer rapidement.

Un positionnement unique dans le paysage horloger indépendant

L’Automatique de Biver se démarque par :

Un style alliant inspiration vintage et design contemporain

Des finitions de haute qualité comparables aux grandes maisons indépendantes

Un prix élevé mais compétitif dans son segment (99 500 CHF en moyenne)

Cette approche positionne Biver comme une alternative intéressante pour les collectionneurs à la recherche d’une montre de haute horlogerie alliant tradition et modernité.

Perspectives d’avenir pour la marque

Avec le succès de l’Automatique, Biver semble bien positionné pour :

Développer de nouvelles complications basées sur le calibre JCB-003

Continuer à explorer des designs innovants tout en restant fidèle à son ADN

Renforcer sa place parmi les marques indépendantes de prestige

La réussite commerciale et l’accueil positif de l’Automatique laissent présager un avenir prometteur pour cette jeune marque, qui bénéficie de l’expertise et de la réputation de Jean-Claude Biver dans l’industrie horlogère.