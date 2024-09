Belvedere Titan : l’incroyable montre autrichienne qui rivalise avec les plus grands noms suisses

L’horloger autrichien Carl Suchy & Söhne s’apprête à éblouir le monde de l’horlogerie avec sa dernière création, la Belvedere Titan. Cette montre sport-luxe révolutionnaire sera présentée en exclusivité au salon WatchTime New York 2024, promettant de bouleverser les codes établis de l’industrie horlogère haut de gamme.

Un dévoilement prestigieux au cœur de Manhattan

Le salon WatchTime New York 2024, qui se tiendra du 18 au 20 octobre au Gotham Hall de Manhattan, s’annonce comme l’événement incontournable pour les passionnés d’horlogerie. Parmi la trentaine de marques d’exception présentes, Carl Suchy & Söhne fera sa première apparition, marquant ainsi son entrée fracassante sur la scène internationale.

La Belvedere Titan s’impose comme l’héritière spirituelle de la Belvedere lancée en 2023. Cette nouvelle itération incarne à la perfection l’alliance entre l’héritage viennois de la marque et son engagement dans l’innovation horlogère contemporaine.

Un design avant-gardiste alliant tradition et modernité

La Belvedere Titan arbore un boîtier en titane savamment conçu, mesurant 40,8 mm de diamètre pour 12,2 mm d’épaisseur. Le choix du titane, matériau réputé pour sa légèreté et sa résistance exceptionnelle à la corrosion, fait de cette montre une alliée idéale pour les modes de vie actifs.

La finition mate du boîtier confère à la montre une esthétique sobre et élégante, s’inscrivant dans la tendance du « quiet luxury ». Avec une étanchéité garantie jusqu’à 100 mètres et un bracelet en caoutchouc, la Belvedere Titan s’adapte parfaitement à un usage quotidien et à la pratique de nombreux sports.

Un cadran innovant qui repousse les limites de l’horlogerie

Le cadran de la Belvedere Titan se distingue par son design unique et novateur. La marque autrichienne a opté pour une finition laquée décorée, sublimée par un guichet de date mobile, véritable signature de la collection Belvedere. Ce dispositif, inspiré du disque des secondes du modèle Waltz N°1, apporte une dimension dynamique au cadran tout en préservant une lisibilité optimale.

Les index rhodiés concaves, remplis de Super-LumiNova, et les aiguilles partiellement squelettées, également rhodiées et luminescentes, renforcent l’aspect sportif et moderne de la montre. La trotteuse dorée ajoute une touche de couleur subtile, contrastant élégamment avec l’esthétique grise et sportive du cadran.

Un mouvement d’exception conçu sur mesure

Au cœur de la Belvedere Titan bat le calibre CSS201, un mouvement automatique modifié à partir du Dubois Dépraz DD90010. Ce mouvement suisse, spécialement conçu pour Carl Suchy & Söhne par le maître horloger Marc Jenni, oscille à 28 800 alternances par heure et offre une réserve de marche généreuse de 42 heures.

Le fond en saphir bombé permet d’admirer ce mouvement d’exception, ainsi que le rotor plaqué or gravé à l’effigie du célèbre palais du Belvédère, symbole de l’héritage viennois de la marque.

Un investissement dans l’excellence horlogère

La Carl Suchy & Söhne Belvedere Titan est d’ores et déjà disponible sur le marché français. Son prix de 9 900 euros la positionne comme un investissement de choix pour les amateurs d’horlogerie fine en quête d’exclusivité et d’innovation.

Cette montre incarne à la perfection la philosophie de Carl Suchy & Söhne, alliant logique fonctionnelle et charme culturel viennois. Elle représente une alternative séduisante aux marques horlogères suisses traditionnelles, offrant une approche fraîche et audacieuse de l’horlogerie de luxe.

La Belvedere Titan : Un nouveau chapitre dans l’histoire de l’horlogerie

Avec la Belvedere Titan, Carl Suchy & Söhne s’affirme comme un acteur incontournable de l’horlogerie haut de gamme. Cette montre sport-luxe révolutionnaire promet de séduire les collectionneurs les plus exigeants et les amateurs de belles mécaniques en quête d’originalité.

Son design avant-gardiste, ses performances techniques exceptionnelles et son héritage culturel unique en font bien plus qu’une simple montre : c’est une véritable œuvre d’art mécanique, témoin de l’excellence horlogère autrichienne.

La présentation de la Belvedere Titan au WatchTime New York 2024 marque indéniablement le début d’une nouvelle ère pour Carl Suchy & Söhne. Cette montre audacieuse pourrait bien redéfinir les standards de l’horlogerie de luxe, bousculant au passage les géants suisses de l’industrie.