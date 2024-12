Bell & Ross présente la BR-05 Skeleton Arctic Blue, une édition limitée au cadran ajouré semblant immergé sous une eau glacée

La marque horlogère française Bell & Ross dévoile sa dernière création, la BR-05 Skeleton Arctic Blue. Cette montre en édition limitée arbore un boîtier en acier inoxydable et un fascinant cadran ajouré aux tons froids, rappelant les étendues gelées de l’Arctique.

Une esthétique distincte inspirée des années 70

Puisant son inspiration dans l’esthétique des années 1970, le design de la BR-05 Skeleton Arctic Blue se veut résolument moderne, graphique et unique en son genre. Avec son diamètre de 40 mm, cette montre se distingue par son saisissant cadran en verre teinté bleu, sur lequel ont été gravées au laser des lignes irrégulières évoquant les fissures naturelles des étendues glacées.

Ce design givré est sublimé par l’ajout d’un délicat transfert blanc appliqué par tampographie, rappelant le givre scintillant sous le soleil. Grâce à la technique de squelettage, seuls les éléments essentiels du mouvement sont conservés, le cristal bleu et la lunette intérieure translucide donnant l’illusion d’un mécanisme baignant dans une eau glacée.

L’alliance parfaite de la technicité mécanique et de la créativité artistique

Avec son cadran ouvert orné de 12 index fixes, la BR-05 Skeleton Arctic Blue illustre brillamment la capacité de Bell & Ross à marier avec brio ingéniosité mécanique et sensibilité artistique. L’élimination des éléments superflus met en valeur les rouages essentiels de la montre, renforçant ainsi son attrait visuel. L’intégration harmonieuse du boîtier et du bracelet témoigne de l’engagement de la marque à créer des garde-temps alliant fonctionnalité et esthétique.

Animée par le calibre automatique BR-CAL.322-1, cette montre offre une généreuse réserve de marche de 54 heures. Produite en série limitée à 250 exemplaires, la BR-05 Skeleton Arctic Blue est d’ores et déjà disponible dans les boutiques physiques et en ligne de Bell & Ross. Son prix s’élève à 7 700 € sur bracelet caoutchouc et à 8 200 € sur bracelet acier.

Les atouts majeurs de la BR-05 Skeleton Arctic Blue

Un boîtier de 40 mm de diamètre en acier inoxydable

Un étonnant cadran en verre teinté bleu gravé au laser, imitant les craquelures de la glace

Une technique de squelettage dévoilant l’essentiel du mouvement

Un calibre automatique BR-CAL.322-1 doté d’une réserve de marche de 54 heures

Une série limitée à seulement 250 pièces numérotées

Un prix de 7 700 € sur bracelet caoutchouc ou de 8 200 € sur bracelet acier

Avec la BR-05 Skeleton Arctic Blue, Bell & Ross réaffirme avec force sa philosophie mêlant à la perfection maîtrise technique et créativité esthétique. Cette montre d’exception ne manquera pas de séduire les passionnés d’horlogerie en quête d’une pièce originale et raffinée. Son cadran ajouré aux nuances glacées rend un vibrant hommage à la beauté sauvage des paysages arctiques, capturée avec brio dans ce garde-temps hors du commun. La BR-05 Skeleton Arctic Blue s’impose comme le compagnon idéal de ceux qui souhaitent emporter avec eux un peu de la magie des grands espaces.