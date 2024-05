Bell & Ross dévoile La BR 03 White Steel & Gold, une montre deux tons élégante et distinctive !

Si Bell & Ross propose un large éventail de modèles, c'est bien la collection BR 03 au boîtier carré emblématique qui incarne le mieux le design distinctif de la marque. L'an dernier, cette silhouette populaire a fait l'objet d'une refonte significative, avec l'introduction d'un boîtier affiné de 41 mm.

Pour sa dernière nouveauté 2024, Bell & Ross dévoile une version bicolore du modèle à trois aiguilles de la collection. Baptisée Bell & Ross BR 03 White Steel & Gold, cette montre arbore un cadran blanc opalin associé à des éléments en acier et or rose, offrant une interprétation résolument plus habillée du modèle le plus reconnaissable de la marque.

Un modèle iconique revisité en version bicolore

Pour résumer, la nouvelle Bell & Ross BR 03 White Steel & Gold (réf. BR03A-WH-STPG/SCA) est en quelque sorte la déclinaison acier-or rose 18 carats de la BR 03 repensée que nous avions découverte l'an dernier. Comprendre : un boîtier carré en acier de 41 mm de diamètre, mais un quart de millimètre plus fin que les modèles acier de la collection, avec 9,4 mm d'épaisseur. Et comme toutes les BR 03, elle arbore un fond plein avec les vis signature de la collection aux quatre coins. Un verre saphir traité antireflet coiffe le cadran, tandis que l'étanchéité atteint 100 mètres. Toutefois, sur cette nouvelle BR 03 White Steel & Gold, la lunette et la couronne sont façonnées en or rose massif 18 carats.

Un cadran blanc opalin, des aiguilles et index or rose

Le cadran blanc opalin de la nouvelle Bell & Ross BR 03 White Steel & Gold reprend le design des autres modèles à trois aiguilles de la collection BR 03, avec de grands chiffres arabes aux points cardinaux, des aiguilles glaive et un guichet date circulaire à 4h30. La finition blanc opalin est obtenue en appliquant une couche d'argent mat sur le cadran poli, travaillée avec de la pierre de Levant et de la crème de tartre pour créer une texture subtile et une teinte blanc laiteux/argent qui joue avec la lumière. Pour accentuer sa livrée bicolore, aiguilles et index appliques se parent d'or rose, tandis que les aiguilles des heures et des minutes sont garnies d'inserts Super-LumiNova pour une lisibilité optimale en conditions de faible luminosité.

Un mouvement automatique manufacture aux performances optimisées

La nouvelle Bell & Ross BR 03 White Steel & Gold est animée par le calibre manufacture BR-CAL.302-1, une version légèrement revue du BR-CAL.302 qui équipe les autres modèles à trois aiguilles de l'actuelle collection BR 03. Bien que basé sur l'architecture du Sellita SW300 avec une fréquence de 28 800 alt/h (4 Hz), le BR-CAL.302-1 offre une réserve de marche allongée à 54 heures. Étant donné que le BR-CAL.302-1 partage les mêmes spécifications que le BR-CAL.302, on peut imaginer que Bell & Ross a ajouté le « -1 » à la référence du mouvement en raison d'une légère différence de hauteur pour le positionnement des aiguilles, liée soit à la réduction d'épaisseur du boîtier, soit à la nécessité d'accueillir les index appliques sur le cadran.

Un bracelet en cuir tanné doré pour parfaire le look

Les cornes de 24 mm de la nouvelle Bell & Ross BR 03 White Steel & Gold accueillent un bracelet deux pièces en cuir de veau marron, qui s'évase à la manière d'un brassard pour épouser les contours des cornes. Le bracelet se resserre ensuite à 22 mm sous le poignet, où il se connecte à une boucle ardillon massive en acier brossé et poli, signée du logo « BR ». Ce bracelet présente le même design et la même construction que les autres bracelets cuir de la collection BR 03, mais arbore une surpiqûre blanche contrastante et une teinte nettement plus claire, qu'on pourrait qualifier de cuir tanné ou brun doré, pour compléter le cadran blanc opalin et les tons chauds des éléments en or rose.

Un tarif en hausse, mais un positionnement unique

Lorsque des montres de luxe intègrent des composants en or massif, cela s'accompagne presque toujours d'un surcoût conséquent. La nouvelle Bell & Ross BR 03 White Steel & Gold (réf. BR03A-WH-STPG/SCA) affiche un prix public de 6 900 $, soit près du double des modèles acier d'entrée de gamme de la collection. Étant donné que les mises à jour de la dernière série BR 03 visaient à créer une version plus raffinée de son modèle emblématique, une déclinaison bicolore s'inscrit dans la logique pour cette ligne populaire. La nouvelle BR 03 White Steel & Gold offre un contraste esthétique unique, expression habillée d'un design foncièrement utilitaire. Pour en savoir plus sur la Bell & Ross BR 03 White Steel & Gold, rendez-vous sur le site de la marque.