Bell & Ross BR-X5 Blue Lum : une édition limitée audacieuse aux reflets lumineux

Bell & Ross continue d’étonner les amateurs d’horlogerie avec sa nouvelle édition limitée, la BR-X5 Blue Lum. Alliant innovation technique et design inspiré des cockpits d’avion, cette montre affiche une luminosité intense et unique dans l’obscurité, grâce à une construction multi-couches novatrice et des matériaux high-tech.

Un design inspiré de l’aviation avec une touche lumineuse

Avec la BR-X5 Blue Lum, Bell & Ross renforce son image de marque en tant que créateur de montres inspirées par l’univers aéronautique. Cette nouvelle référence, limitée à seulement 500 exemplaires, reprend les codes emblématiques de la marque tout en y ajoutant une dimension lumineuse unique. Comme pour les autres modèles de la collection BR-X5, cette montre arbore une construction robuste et fonctionnelle, rappelant les instruments de bord des avions.

Ce qui distingue vraiment la BR-X5 Blue Lum, c’est sa capacité à briller dans l’obscurité avec une intensité spectaculaire. Ce résultat est obtenu grâce à l’utilisation du LM3D, un composite luminescent développé spécifiquement par les ingénieurs de Bell & Ross. Associée à une construction multicouche, cette technologie offre une lumière vive et durable, garantissant une lisibilité parfaite dans les environnements à faible éclairage.

Un boîtier en titane de 41 mm : légèreté et robustesse

La BR-X5 Blue Lum est dotée d’un boîtier en titane de 41 mm, un matériau prisé dans l’horlogerie pour sa légèreté et sa résistance exceptionnelle. Le titane mat contraste subtilement avec les teintes bleues pâles du cadran, créant un look moderne et audacieux. Le choix de ce matériau assure également un grand confort au poignet, en particulier pour ceux qui recherchent une montre robuste mais légère.

La palette de couleurs, mélangeant des tons bleu clair et noir mat, accentue encore davantage le caractère résolument contemporain de la montre. Les indices appliqués en blocs et les aiguilles squelettées des heures et minutes renforcent l’aspect technique et digital du design, tandis que la large fenêtre de date à trois heures donne à la montre un effet visuel rappelant les affichages numériques.

Un mouvement manufacture certifié COSC

Au cœur de la BR-X5 Blue Lum se trouve le mouvement BR-CAL.323, un calibre de manufacture certifié COSC, garantissant une précision chronométrique irréprochable. Avec une réserve de marche impressionnante de 70 heures, cette montre est conçue pour ceux qui recherchent à la fois performance et autonomie. Ce mouvement automatique reflète le savoir-faire technique de Bell & Ross, en combinant une fiabilité exceptionnelle avec un design avant-gardiste.

Une édition limitée pour les collectionneurs

La BR-X5 Blue Lum est une montre produite en édition limitée à 500 exemplaires, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie. Cette exclusivité renforce la valeur de la montre sur le marché et en fait une véritable pièce de collection pour ceux qui apprécient les montres au design audacieux et aux performances techniques irréprochables.

Disponible en précommande, cette montre est proposée à un prix de environ 12 600 €. Chaque exemplaire de la BR-X5 Blue Lum est livré avec un bracelet en caoutchouc robuste, conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, tout en offrant un confort maximal au quotidien.

Un hommage à l’ingénierie lumineuse

Avec la BR-X5 Blue Lum, Bell & Ross prouve une nouvelle fois sa capacité à repousser les limites du design et de l’innovation technique. L’utilisation du composite luminescent LM3D et la construction multi-couches de cette montre en font un modèle unique en son genre, destiné à illuminer le poignet de ses utilisateurs même dans les environnements les plus sombres.

Cette édition limitée, alliant technicité et audace, s’inscrit parfaitement dans la lignée des créations de Bell & Ross, où chaque montre est pensée comme un outil fonctionnel et un accessoire de style incontournable pour les amateurs de montres de haute performance.