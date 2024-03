Baume & Mercier dévoile la Riviera Tideograph, symbole de luxe intemporel

La maison horlogère Baume & Mercier démarre l'année 2024 en beauté avec le lancement de la Riviera 10761 Tideograph, dernier né de sa célèbre collection Riviera. Cet ajout d'une complication nautique unique vient enrichir une collection emblématique célébrant son 50ème anniversaire l'an dernier. L'élégance subtile de la Riviera française se retrouve dans cette montre qui mêle utilité et raffinement.

Un design unique pour un esprit nautique

La Riviera Tideograph, montre en acier inoxydable de 43mm de diamètre et 12.3mm d'épaisseur, promet une certaine présence au poignet. Son boîtier dodécagonal doté de quatre vis lui confère une touche d'utilitarisme, tandis que le cadran bleu soleillé lui donne une allure robuste et raffinée. La montre est dotée d'un bracelet en caoutchouc bleu assorti au cadran, intégré avec une boucle déployante à triple rabat et une fonction d'ajustement facile. Sa structure complexe s'harmonise parfaitement avec la lunette et les cornes brossées, ajoutant une subtile complexité visuelle à l'ensemble.

Un cadran épuré aux détails soignés

Le cadran de la Riviera Tideograph est marqué par des chiffres romains à 12 heures et des index rivetés rhodiés à 3 heures et 9 heures. Ces index, ainsi que les aiguilles ajourées des heures et des minutes, sont revêtus de Super-LumiNova bleu. Le logo de Baume & Mercier – un symbole Phi grec – sert de contrepoids à la trotteuse, participant à l'harmonie du design entièrement bleu de la montre. Signe distinctif de la Tideograph par rapport aux autres modèles de la gamme, l'absence de guichet de date. Une omission qui évoque subtilement le mode de vie caractéristique de la Riviera, où le temps n'est pas mesuré en jours, mais en marées.

Une complication nautique pour une performance exceptionnelle

La complication principale de la montre, liée aux marées, est affichée en bonne place à 6 heures, avec des finitions sablées et rayées. Segments bleus et flèches blanches se succèdent, offrant un contraste saisissant. Le calibre automatique Baumatic BM14-1975AC3, fabriqué par ValFleurier (également détenu par Richemont), donne vie à la Tideograph. Véritable exploit d'ingénierie, ce mouvement offre une impressionnante réserve de marche de cinq jours (120 heures) et une résistance à l'eau de 100 mètres. Baume & Mercier confirme ainsi sa volonté de faire de cette montre un véritable outil, conciliant les performances techniques d'une montre de plongée et la sophistication d'une montre de luxe.

Une montre taillée pour l'aventure

La Tideograph de Baume & Mercier, véritable hommage à l'océan en termes de design et de fonctions, allie style et substance. Son format imposant fait d'elle une pièce qui saura se faire remarquer et qui est parée à toute épreuve. Cette édition limitée à 500 exemplaires promet une certaine exclusivité, chaque propriétaire disposant d'une gravure individuelle du numéro de série sur le fond du boîtier. La Baume & Mercier Riviera Tideograph est actuellement proposée au prix de 4 700€ environ. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de la marque.