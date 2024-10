La Bamford Watch Department et Franck Muller s’associent de nouveau pour une montre « Crazy Hours » qui met à l’honneur Snoopy et Woodstock dans une édition nommée « Crazy Love ». Découvrez cette pièce unique qui mêle le style décalé et l’élégance horlogère suisse, dans une édition limitée à seulement 50 exemplaires.

Une nouvelle collaboration sur le thème de Snoopy

Retour d’un duo iconique

En 2021, Bamford et Franck Muller avaient déjà séduit les passionnés de montres avec une édition limitée mettant Snoopy au centre de l’affiche. Dans cette précédente édition, Snoopy s’affichait au centre du cadran avec ses pattes en guise d’aiguilles des heures et des minutes, dans un esprit amusant et artistique. La nouvelle édition « Crazy Love » reprend ce concept avec une esthétique monochrome inversée qui joue sur les contrastes et le charme intemporel du personnage.

Un Snoopy revisité en noir et blanc

Cette édition « Crazy Love » se distingue par ses couleurs inversées par rapport au modèle précédent. Snoopy apparaît en noir, avec le contour de son corps en blanc, créant un effet visuel audacieux. Au-dessus du marqueur de l’heure une, on retrouve également Woodstock, accompagné d’une bulle en forme de cœur. En obscurité, ce motif de cœur s’illumine, renforçant le côté « crazy » et romantique du modèle, fidèle à l’univers unique de Franck Muller.

Des caractéristiques techniques à la hauteur du design

Le boîtier Cintrée Curvex

Conservant l’esthétique propre à Franck Muller, cette édition « Crazy Love » est dotée d’un boîtier Cintrée Curvex avec un traitement en PVD noir, qui accentue son look sophistiqué et résolument moderne. Ce boîtier incurvé unique donne une silhouette fluide à la montre et assure une ergonomie parfaite au poignet, tout en rappelant le savoir-faire de Franck Muller en termes de design distinctif.

Cadran gravé et mouvement automatique performant

Le cadran, inspiré du motif Clous de Paris, ajoute une dimension texturée qui contraste parfaitement avec le style ludique des personnages. La montre est équipée du mouvement automatique MVD 2800-CHR à remontage bidirectionnel, assurant une réserve de marche de 42 heures. Ce calibre assure à la montre une précision et une performance appréciées des connaisseurs, tout en garantissant l’authenticité mécanique propre à la marque Franck Muller.

Bracelet en suède cousu main

Cette montre exclusive se complète avec un bracelet en suède cousu main, qui apporte une touche de luxe et de confort. Ce bracelet, à la fois résistant et élégant, s’accorde parfaitement avec le boîtier noir et le cadran monochrome, ajoutant au style affirmé et original de la montre.

Une édition limitée pour les collectionneurs

Seuls 50 exemplaires de cette édition « Crazy Love » seront produits, la rendant particulièrement convoitée par les amateurs et collectionneurs. Disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de Bamford Watch Department ainsi que dans une sélection de boutiques Franck Muller, elle est proposée au prix de 28 800 £ (environ 34 500 €). Cette exclusivité en fait une pièce rare pour ceux qui souhaitent ajouter un modèle unique à leur collection horlogère.

Une pièce ludique et horlogère pour les passionnés de montres

Avec cette nouvelle collaboration, Bamford et Franck Muller offrent une montre qui incarne à la fois l’art horloger et l’esprit ludique de Snoopy. Ce modèle « Crazy Love » se distingue non seulement par son design, mais aussi par ses performances techniques, ce qui en fait un choix idéal pour les passionnés de montres recherchant une pièce qui sort de l’ordinaire et raconte une histoire. Une montre iconique pour tous ceux qui apprécient les œuvres uniques et originales.