BA111OD révolutionne l’affichage du temps avec la stupéfiante CHPTR_Δ.5 X Label Noir !

Amateurs de montres insolites, réjouissez-vous ! La marque avant-gardiste BA111OD frappe à nouveau avec une création hors norme : la CHPTR_Δ.5 X Label Noir. Fruit d’une collaboration exclusive avec le studio de personnalisation Label Noir, cette montre mécanique suisse affiche l’heure d’une manière totalement inédite. Découvrez vite pourquoi ce garde-temps futuriste risque bien de devenir le nouveau chouchou des collectionneurs !

Un affichage triangulaire qui défie les conventions horlogères

Fidèle à sa réputation d’OVNI horloger, BA111OD surprend avec un cadran totalement disruptif. Fini l’aiguille des heures classique, place à un ingénieux système de point lumineux qui trace un chemin hypocycloïdal à l’intérieur d’un rail triangulaire. Les heures 12, 4 et 8 sont marquées aux angles tandis que des index discrets indiquent les autres heures.

Ce ballet mécanique quasi-hypnotique est rendu possible grâce à :

Une aiguille des minutes conventionnelle au centre

Un point des heures monté sur une tige pivotante

Une plateforme en forme de flèche dotée d’un rouage additionnel sur rubis

Résultat : le point lumineux semble accélérer dans les angles et ralentir le long des côtés, une fascinante métaphore mécanique de notre perception du temps. Un régal pour les yeux et l’esprit !

Un mouvement maison ultra-créatif développé par un génie horloger

Pour donner vie à ce concept avant-gardiste, BA111OD a fait appel à l’horloger de génie Diego Böttger-Zevallos. Son calibre exclusif baptisé Module 09310 (un clin d’œil à son prénom en verlan) est dérivé du robuste mouvement automatique suisse Soprod M100. Doté de 42 heures de réserve de marche et d’une fréquence de 4 Hz, il dévoile ses rouages à travers un fond saphir.

Un boîtier high-tech taillé pour l’aventure

Pour abriter ce mouvement d’exception, BA111OD a opté pour un boîtier en acier 316L traité PVD noir de 44 mm. Étanche à 50 mètres, il est surmonté d’un verre saphir et arbore une couronne originale à 4h. Un écrin futuriste et virile !

Label Noir signe une série limitée ensorcelante

Pour cette édition spéciale baptisée CHPTR_Δ.5 X Label Noir, BA111OD s’est associé au studio parisien Label Noir, expert en personnalisation horlogère. Résultat : un cadran envoûtant mêlant noir profond et vert fluo qui sublime le dessin atypique de la montre. Un look néo-rétro qui devrait séduire les amateurs de montres différentes.

Produite en série limitée à 111 exemplaires, la BA111OD CHPTR_Δ.5 X Label Noir est proposée au prix de 2 950 francs suisses (environ 2 700 €). Un tarif certes élevé mais justifié par le caractère exclusif de ce garde-temps mécanique suisse novateur et audacieux. Les heureux propriétaires pourront en plus rejoindre la communauté privée de la marque via une application dédiée. Avis aux geeks des montres !

BA111OD CHPTR_Δ.5 X Label Noir : l’OVNI horloger taillé pour le 3e millénaire

Avec cette CHPTR_Δ.5 X Label Noir, BA111OD repousse les limites de la créativité horlogère. Son affichage triangulaire hypnotique, son calibre maison avant-gardiste et son look futuriste en font un must-have pour les collectionneurs en quête de montres hors des sentiers battus. Une création punk et aventurière !

Comptez-vous parmi ces aficionados de l’insolite ou trouvez-vous cette BA111OD CHPTR_Δ.5 X Label Noir trop bizarre ? Quel détail vous interpelle le plus dans cette création hors norme ? La géométrie du cadran, le mouvement créatif ou le look fluo ? Dites-nous tout en commentaire !