BA111OD intègre une météorite sur le cadran de sa montre Chapter 4.9 Meteor Tourbillon

L'horloger suisse indépendant BA111OD enrichit sa collection Chapter 4 avec une édition spéciale munie d'un cadran en météorite et d'un tourbillon excentré à 7 heures, offrant à chaque montre une unicité grâce aux variations des tranches de météorite grise utilisées.

Innovation et tradition fusionnées

Thomas Baillod, fondateur de BA111OD, souligne l'engagement de la marque à repousser les limites de l'innovation horlogère tout en préservant les valeurs traditionnelles. « Ce nouveau chapitre, avec son cadran en météorite grise, incarne parfaitement cette philosophie, mélangeant maîtrise artisanale et élégance, et témoignant de notre dévouement à offrir à nos clients des montres d'exceptionnelle qualité et d'une beauté intemporelle à des prix sans équivalent, » déclare-t-il.

Un design chargé d'histoire

Liliane Murenzi, designer senior chez BA111OD, partage : « Créer ce modèle était bien plus qu'un simple exercice de style. Chaque fragment de météorite utilisé pour façonner ce cadran raconte une histoire unique, un voyage à travers l'espace et le temps. Plus que de simples matériaux, ces météorites symbolisent la chance et la protection, offrant aux porteurs un lien avec les étoiles et une touche de magie horlogère. »

Caractéristiques exceptionnelles

Le boîtier en acier de 40 mm abrite un mouvement à remontage manuel avec une réserve de marche de 105 heures, produit par l'horloger Olivier Mory dans son atelier OM-Mechanics. Le mouvement, finement fini, est visible à travers un fond de boîte transparent.

Un modèle exclusif à précommander

Cette série exclusive de la Chapter 4.9 Meteor Tourbillon est disponible en précommande dès aujourd'hui sur www.ba111od.com, via l'application communautaire BA111OD ou dans l'un de ses points de vente officiels pour 5600 CHF. Les 15 premières pièces seront livrées en juillet 2024.