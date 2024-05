BA111OD et Label Noir s’allient pour créer la montre futuriste CHPTR_Δ.5 : un design avant-gardiste et une mécanique hypocycloïdale innovante

BA111OD et Label Noir viennent de dévoiler leur dernière collaboration : la CHPTR_Δ.5 Label Noir Limited Edition. Cette montre au design avant-gardiste et à la mécanique innovante promet de bousculer les codes de l’horlogerie traditionnelle. Décryptage d’une pièce résolument futuriste, disponible en série limitée à 111 exemplaires.

Label Noir et BA111OD, l’alliance parfaite pour une montre hors du commun

Label Noir, connu pour ses collaborations avec des marques horlogères de niche, s’est associé à BA111OD, jeune manufacture basée à Neuchâtel, pour créer la CHPTR_Δ.5 (prononcez « Chapter Delta point five »). Le résultat ? Une montre à l’allure sombre et furtive, rehaussée de détails verts éclatants, qui n’est pas sans rappeler les créations de marques avant-gardistes comme De Bethune, Urwerk ou encore MB&F.

Un cadran triangulaire semi-squelette pour une lecture originale de l’heure

Le cadran de la CHPTR_Δ.5 se distingue par sa structure triangulaire courbe, avec trois points cardinaux marqués à 4h, 8h et 12h, ainsi que neuf autres index. Cette structure repose sur un anneau chapitre noir incurvé et logotypé, où les minutes sont indiquées en blanc. L’aiguille des minutes, semi-squelettée et luminescente, vient compléter cet affichage original.

Mais où se cache l’indicateur des heures ? Il suffit de regarder la flèche centrale en forme de triangle, dont l’extrémité en forme de « sucette » se déplace de manière indépendante et, oui, hypocycloïdale.

Un mouvement hypocycloïdal pour une trajectoire triangulaire de l’aiguille des heures

L’extrémité lumineuse en forme de « sucette » de l’aiguille des heures ne tourne pas de manière classique autour du centre du cadran. Le mouvement a été conçu pour faire « rouler » une roue satellite des heures autour d’une roue centrale fixe. La trajectoire de tout point de cette roue satellite est alors une cycloïde, plus précisément une deltoïde dans le cas de la CHPTR_Δ.5.

Olivier Mory, horloger chez BA111OD, explique : « Il n’y a guère que la beauté transcendante des mathématiques pour obtenir un triangle en n’utilisant que des choses qui tournent en rond ! C’est un hommage discret à l’utilisation plusieurs fois centenaire de la cycloïde en horlogerie. Galilée, Newton, Huygens, Euler, Cantor ou Roberval, pour n’en citer qu’une poignée… »

Un boîtier de 44 mm en acier PVD noir pour une allure sportive et furtive

La CHPTR_Δ.5 s’inscrit dans un boîtier de 44 mm en acier 316L, traité PVD noir et alternant finitions polies et brossées. Si les dimensions peuvent paraître imposantes, l’ergonomie semble avoir été particulièrement soignée, avec une belle courbure des cornes et une grosse couronne positionnée à 4h pour un confort optimal au poignet.

Il ne s’agit certes pas d’une montre passe-partout, mais plutôt d’une pièce unique et originale, qui saura trouver sa place dans la collection d’un amateur d’horlogerie avant-gardiste. Et avec un prix de 3 650 € pour un mouvement Soprod M100 modifié et une série limitée à 111 exemplaires, la CHPTR_Δ.5 représente une belle opportunité de s’offrir une montre futuriste à un tarif relativement accessible.

En conclusion : une montre audacieuse et innovante, reflet de l’horlogerie de demain

Avec la CHPTR_Δ.5, BA111OD et Label Noir signent une collaboration réussie et proposent une montre résolument tournée vers l’avenir. Son design avant-gardiste, sa mécanique hypocycloïdale innovante et son positionnement tarifaire en font une pièce très attractive pour les amateurs de montres originales et futuristes.

Que vous soyez séduit par son allure furtive et ses touches de vert éclatant, ou fasciné par sa lecture originale de l’heure, la CHPTR_Δ.5 ne laissera personne indifférent. Une belle réussite pour BA111OD et Label Noir, qui prouvent une fois de plus que l’horlogerie a encore de belles surprises à nous réserver.