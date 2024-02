Avec une touche d’or (ou d’argent), découvrez les nouvelles exécutions Nomos Glashütte Orion neomatik New Black

À l'aube d'une nouvelle ère horlogère, Nomos Glashütte élargit avec panache sa collection Orion grâce à trois nouveaux modèles à remontage automatique. Découvrons ensemble les Orion neomatik New Black, Orion neomatik 39 New Black et Orion neomatik 41 Date New Black.

L'esthétique intemporelle de la famille Orion

Depuis 1992, année où la manufacture a présenté ses quatre premiers garde-temps, l'Orion s'est imposée comme une référence incontournable chez Nomos Glashütte. Réputée pour être la coqueluche secrète des designers de la marque, cette montre uniquement dotée d'un affichage du temps est un exemple parfait de minimalisme raffiné. Parmi ses caractéristiques distinctives :

Un boîtier subtilement incurvé et extrêmement plat

Des cornes allongées

Un verre saphir également courbé

Un large cadran qui incarne l'élégance discrète

Avec un bracelet en cuir Horween Genuine Shell Cordovan, l'Orion est depuis longtemps perçue comme un modèle exemplaire de montre habillée, accessible dans le segment de luxe.

Les nouveautés : une question de taille et de style

Ces trois nouveaux venus se distinguent par leurs dimensions et par les variations des cadrans noirs :

L' Orion neomatik New Black , avec son diamètre de 36,4 mm, arbore onze index dorés et des aiguilles plaquées rhodium.

, avec son diamètre de 36,4 mm, arbore onze index dorés et des aiguilles plaquées rhodium. L' Orion neomatik 41 Date New Black , plus grande avec ses aiguilles dorées face à des index plaqués rhodium sur fond noir.

, plus grande avec ses aiguilles dorées face à des index plaqués rhodium sur fond noir. L'Orion neomatik 39 New Black, de taille intermédiaire, où seule l'inscription « neomatik » brille en or tandis que le reste demeure bicolore.

Ces pièces incarnent la polyvalence et le savoir-faire technique sans compromettre le style iconique d'Orion.

Mouvements manufacturés et finitions remarquables

Au cœur des deux modèles les plus compacts bat le calibre automatique DUW 3001. Avec seulement 3,2 mm d'épaisseur, ce mouvement permet à ces montres de rester incroyablement fines avec une hauteur totale de 8,5 mm pour l'une et 8,7 mm pour l'autre. Le modèle Orion neomatik 41 Date New Black, équipé du calibre DUW 6101 légèrement plus épais (3,6 mm), dispose en outre d'un affichage de la date bicolore avec ajustement rapide. Son profil est ainsi légèrement rehaussé à 9,4 mm.

Tous deux sont visibles à travers un fond transparent et présentent une qualité de finition exceptionnelle : vis bleuies trempées, surfaces rhodiées ornées de côtes de Glashütte et perlage Nomos. Ces détails raffinés témoignent du riche héritage horloger allemand auquel appartient Nomos Glashütte.

Tarification adaptée pour les amateurs d'horlogerie élégante

Côté tarification sur le marché français après conversion :