Audemars Piguet dévoile une nouvelle collaboration avec l’artiste new-yorkais Kaws, ajoutant son emblématique personnage « Companion » à l’univers du Royal Oak Concept Tourbillon. Cette édition limitée, qui fusionne le monde de l’art contemporain et de l’horlogerie de luxe, saura séduire les collectionneurs et amateurs de haute horlogerie et de pop culture.

Un design inspiré de l’art contemporain

Dans cette édition, le personnage « Companion » de Kaws s’invite sur le cadran du Royal Oak Concept Tourbillon. Ce personnage au crâne orné de motifs en forme de croix, si reconnaissable, est ici représenté en titane brossé et sablé, pressé contre la glace saphir comme s’il observait depuis l’intérieur du cadran. Les gants et la tête, avec leurs yeux en forme de « X » remplis de laque grise, apportent une touche ludique et artistique à cette montre d’exception.

L’illustration du Companion repose sur un cadran en titane brossé soleil, avec la cage du tourbillon visible en son centre, créant un effet visuel unique et captivant. Ce design novateur s’inscrit dans la lignée des collaborations audacieuses d’Audemars Piguet, qui avait déjà présenté des éditions spéciales avec des personnages de Marvel, mais cette fois avec une esthétique moins encombrée, puisque les aiguilles n’obscurcissent pas le personnage central.

Un affichage de l’heure périphérique inédit

Pour cette édition spéciale, Audemars Piguet introduit un tout nouveau mécanisme d’affichage de l’heure. Le modèle « Companion » intègre un système d’affichage périphérique où les aiguilles des heures et des minutes sont montées sur des roues dentées guidées par des rouleaux, permettant une vue dégagée sur le personnage. Les marquages des minutes sont gravés sur le rehaut interne en titane et sont luminescents, tout comme les aiguilles en titane, assurant une excellente lisibilité dans l’obscurité.

Ce système est animé par un nouveau mouvement à remontage manuel, le Calibre 2979, qui intègre un tourbillon de 60 secondes battant à 3 Hz. Les ponts du mouvement reçoivent un traitement PVD noir, et la roue de cliquet est finement ajourée dans le motif emblématique de Kaws en forme de « X », ajoutant une signature artistique à l’architecture mécanique de cette montre.

Un boîtier audacieux en titane avec finitions exclusives

Ce Royal Oak Concept Tourbillon affiche un boîtier légèrement plus imposant que les éditions passées avec ses 43 mm de diamètre, contre les 42 mm des modèles précédents dédiés à Spider-Man et Black Panther. Le boîtier est en titane avec des inserts angulaires accentuant son design multifacetté. La couronne en céramique noire et les huit vis hexagonales marquées du motif « X » de Kaws ajoutent des détails esthétiques distinctifs à cette édition.

Cette montre est livrée avec deux bracelets en cuir de veau, l’un gris foncé et l’autre gris ardoise, chacun étant embossé d’un motif textile, permettant au porteur de personnaliser son style. Ces éléments, associés aux finitions soignées du boîtier, rendent ce modèle à la fois élégant et sportif, adapté aux collectionneurs avides d’horlogerie de pointe et d’art contemporain.

Calibre 2979 : puissance et précision au cœur du design

Le Calibre 2979 a été spécialement développé pour accueillir le design périphérique de l’affichage du temps, tout en conservant une autonomie de 72 heures. Le tourbillon, visible depuis le cadran, assure une haute précision avec ses 21 600 alternances par heure (3 Hz). L’utilisation de composants en titane et le traitement en PVD noir des ponts rendent ce mouvement aussi performant que visuellement captivant.

En hommage à Kaws, certaines pièces du calibre, notamment la roue de cliquet, arborent des motifs ajourés en forme de « X », symbolisant la touche artistique de l’artiste tout en mettant en avant l’expertise technique d’Audemars Piguet. Cette fusion de l’art et de la mécanique marque un pas supplémentaire vers l’innovation dans l’horlogerie contemporaine.

Une édition limitée pour les collectionneurs passionnés

Cette édition exclusive du Royal Oak Concept Tourbillon « Companion » est limitée à seulement 250 pièces, chacune portant la signature de Kaws au dos du boîtier, accompagnée de l’inscription « Limited Edition of 250 pieces ». Ce modèle, disponible uniquement dans les boutiques Audemars Piguet, est proposé au prix de 200 000 CHF, soulignant son statut d’objet de collection.

Pour les passionnés de l’œuvre de Kaws et les amateurs de haute horlogerie, cette montre représente une acquisition unique, alliant art et savoir-faire suisse. La popularité de Kaws dans le monde de l’art contemporain et des collectionneurs de jouets de luxe ajoute une dimension culturelle forte, transformant cette pièce horlogère en un objet convoité dans l’univers des montres de luxe.

Spécifications techniques de la Royal Oak Concept Tourbillon « Companion »

Marque : Audemars Piguet

Audemars Piguet Modèle : Royal Oak Concept Tourbillon « Companion »

Royal Oak Concept Tourbillon « Companion » Numéro de référence : 26656TI.GG.D019VE.01

26656TI.GG.D019VE.01 Diamètre : 43 mm

43 mm Épaisseur : 17,4 mm

17,4 mm Matériau du boîtier : Titane

Titane Couleur du cadran : Gris

Gris Indexes : Rehaut interne avec marquages toutes les cinq minutes

Rehaut interne avec marquages toutes les cinq minutes Luminescence : Oui

Oui Étanchéité : 100 m

100 m Bracelet : Bracelets interchangeables en cuir de veau gris foncé et gris ardoise

Caractéristiques du Calibre 2979

Calibre : 2979

2979 Fonctions : Heures, minutes, tourbillon 60 secondes

Heures, minutes, tourbillon 60 secondes Diamètre : 32,3 mm

32,3 mm Épaisseur : 10,4 mm

10,4 mm Réserve de marche : 72 heures

72 heures Remontage : Manuel

Manuel Fréquence : 21 600 A/h (3 Hz)

21 600 A/h (3 Hz) Nombre de rubis : 39

Pour les collectionneurs d’art et d’horlogerie, le Royal Oak Concept Tourbillon « Companion » représente une pièce rare et novatrice, fusionnant l’univers de l’art contemporain et de la haute horlogerie dans un design sans précédent.