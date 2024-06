Audemars Piguet présente la [RE]Master02 : le retour tant attendu de la collection [Re]Master, quatre ans après son lancement

Quatre ans après le lancement de la collection [Re]Master, la deuxième itération s'est fait attendre. Mais avec la nouvelle [RE]Master02, Audemars Piguet prouve une fois de plus son talent pour réinterpréter son riche héritage horloger, en s'inspirant cette fois d'une rare référence asymétrique des années 1950.

La [RE]Master02 : un hommage à une pièce rare des années 1950

Les montres de forme sont de nouveau à la mode, et la [RE]Master02 en est la preuve tangible. Inspirée d'une rare référence d'AP, la réf. 5159BA avec un boîtier en or jaune de 27,5 mm de diamètre produite à seulement 7 exemplaires, cette nouveauté rend hommage aux efforts d'AP entre 1959 et 1963 pour créer un très petit nombre de boîtiers asymétriques – 30 au total.

Boîtier en or sable de 41 mm de diamètre pour 9,7 mm d'épaisseur

Étanchéité de 30 m

Cadran « Bleu Nuit, Nuage 50 » segmenté en douze triangles avec finition satinée linéaire

Le cadran n'est plus une surface plate et unie, mais arbore désormais l'iconique couleur « Bleu Nuit, Nuage 50 » de la Royal Oak Jumbo, obtenue par dépôt physique en phase vapeur (PVD). Les aiguilles et les index sont en or sable, tout comme les lignes qui séparent les segments du cadran. Le boîtier brossé et facetté est un « hommage au Brutalisme », selon AP.

Un mouvement extra-plat pour une montre audacieuse

À l'intérieur bat le Calibre 7129, basé sur le 7121 lancé en 2022 sur les modèles Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin. Ce mouvement ne mesure que 2,8 mm d'épaisseur, ce qui signifie que la majeure partie de l'épaisseur de la montre est dédiée à l'effet de sa forme. Le mouvement offre environ 52 heures de réserve de marche.

Le prix de la [RE]Master02 a été fixé à 47 200 $, et la montre ne sera disponible qu'en édition limitée à 250 exemplaires, soit la moitié du nombre de la [RE]Master01.

Un choix audacieux pour relancer la collection [Re]Master

Avec une riche histoire dans laquelle puiser, Audemars Piguet avait l'embarras du choix pour la prochaine [RE]Master. Mais ce modèle est probablement l'option la plus audacieuse (et, de ce fait, la plus judicieuse) pour relancer la ligne [RE]Master. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour monter dans le « train des montres de forme ».

Bien que certains aient souligné que le boîtier de 41 mm de la nouvelle [RE]Master02 est assez grand, il faut reconnaître que le succès de ces anciennes montres de forme vient souvent de leur design élégant plutôt que de leur taille. Néanmoins, il est encourageant de voir l'utilisation de l'or sable si peu de temps après le dévoilement du premier produit avec ce matériau.

Espérons qu'AP fera à nouveau de la collection [RE]Master une priorité. Quatre ans, c'était trop long entre deux sorties. Malgré le fait que la ligne Code 11.59 commence à trouver son rythme et qu'il existe techniquement trois collections distinctes de Royal Oak, il serait formidable de voir AP devenir une marque avec trois piliers centraux sur lesquels s'appuyer. Ils ont certainement le catalogue pour prouver que c'est possible.