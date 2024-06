Audemars Piguet frappe fort avec ses nouvelles montres, dont une mini Royal Oak

La célèbre maison horlogère Audemars Piguet dévoile une série de nouvelles montres pour cette saison, y compris une version miniature de la Royal Oak, des modèles squelettés de 37 mm et une réédition asymétrique audacieuse. Ces créations témoignent du savoir-faire exceptionnel de la marque et de son audace en matière de design.

La Royal Oak Mini Frosted Gold : une montre de caractère

Les nouvelles pièces de 23 mm de diamètre, bien que ne soient pas les plus petites Royal Oak jamais produites, se démarquent par leur effet diamant-poussière éblouissant. Cette finition unique, obtenue par une technique de martelage à la main, confère à ces montres un éclat subtil mais captivant.

Technique de finition : Le martelage à la main avec un outil à pointe de diamant, élaboré en collaboration avec la joaillière Carolina Bucci, crée un effet givré distinctif.

Le martelage à la main avec un outil à pointe de diamant, élaboré en collaboration avec la joaillière Carolina Bucci, crée un effet givré distinctif. Matériaux : Or jaune, blanc ou rose 18 carats, chaque variation apportant une touche de raffinement différente.

Or jaune, blanc ou rose 18 carats, chaque variation apportant une touche de raffinement différente. Calibre : Mouvement quartz calibre 2730, doté d'une autonomie impressionnante de sept ans et d'un mode de désactivation facile à utiliser.

Mouvement quartz calibre 2730, doté d'une autonomie impressionnante de sept ans et d'un mode de désactivation facile à utiliser. Prix : 32 000 €

Le contraste entre la finition givrée et les biseaux polis ajoute une dimension de sophistication à ces montres, qui sont à la fois discrètes et audacieuses. Le cadran, avec son motif « petite tapisserie », reste fidèle à l'esthétique originale de Gérald Genta, tout en intégrant une touche moderne.

La Royal Oak 34 mm Selfwinding en Frosted Gold : l'élégance revisitée

Depuis son lancement en 2016, la Royal Oak en or givré a connu un succès retentissant. Cette version de 34 mm adopte une finition « Crystal Sand » unique, qui magnifie le martelage déjà iconique de la série.

Matériaux : Or givré, cadran en cristal de ruthénium.

Or givré, cadran en cristal de ruthénium. Procédé de fabrication : La surface du cadran est obtenue par galvanoplastie et un bain galvanique, ce qui lui donne une texture et une couleur unique.

La surface du cadran est obtenue par galvanoplastie et un bain galvanique, ce qui lui donne une texture et une couleur unique. Prix : 58 000 €

La surface martelée du boîtier et du bracelet est magnifiée par un cadran au relief dramatique, ajoutant une profondeur et une dimension exceptionnelles à cette montre. La technique de martelage crée un effet scintillant qui attire l'œil sans être ostentatoire.

La Royal Oak 37 mm Openworked Dual Balance Wheel : une montre unisexe par excellence

Audemars Piguet propose une nouvelle version de la Royal Oak Openworked avec un diamètre de 37 mm, disponible en or blanc ou rose. Cette taille intermédiaire est idéale pour un usage unisexe, répondant à la tendance actuelle des montres plus petites pour les hommes et plus grandes pour les femmes.

Calibre : 3132 avec mécanisme de double balancier pour une précision accrue.

3132 avec mécanisme de double balancier pour une précision accrue. Esthétique : Design squeletté offrant une vue spectaculaire sur le mouvement, avec une attention particulière aux détails et à la symétrie.

Design squeletté offrant une vue spectaculaire sur le mouvement, avec une attention particulière aux détails et à la symétrie. Prix : 91 000 €

Le design squeletté de cette montre permet d'admirer la complexité du mouvement mécanique, tout en offrant une esthétique moderne et audacieuse. Le mécanisme de double balancier améliore la précision en réduisant les variations de position, un atout majeur pour les amateurs de haute horlogerie.

RE:Master02 Asymétrique 41 mm en Sand Gold : une réinterprétation du passé

Inspirée de la période brutaliste de l'architecture des années 1960, la RE:Master02 est une réédition audacieuse d'un modèle vintage d'Audemars Piguet. Cette montre combine des éléments de design rétro avec des techniques modernes, créant un mélange unique d'ancien et de nouveau.

Matériau : Or sable, une combinaison unique d'or blanc et rose selon la lumière ambiante.

Or sable, une combinaison unique d'or blanc et rose selon la lumière ambiante. Calibre : 7129, mouvement mécanique à remontage automatique.

7129, mouvement mécanique à remontage automatique. Prix : 44 000 €, limitée à 250 pièces.

Le cadran, segmenté en 12 parties distinctes, utilise un traitement PVD bleu foncé et des séparateurs en or sable, créant une esthétique géométrique époustouflante. Chaque segment du cadran est soigneusement agencé pour faciliter la lecture de l'heure tout en ajoutant une profondeur visuelle.

Code 11.59 Gemset 38 mm : un éclat de couleurs

La collection Code 11.59 se pare cette année de modèles sertis de pierres précieuses, avec des versions en or rose ou blanc. Ces montres sont une célébration de la couleur et du luxe, chaque pièce étant ornée de saphirs colorés et de diamants.

Matériau : Or 18 carats, serti de 533 diamants taille brillant et de saphirs colorés.

Or 18 carats, serti de 533 diamants taille brillant et de saphirs colorés. Calibre : 5909, mouvement automatique à trois aiguilles.

5909, mouvement automatique à trois aiguilles. Prix : 96 000 €

La disposition pixelisée des pierres précieuses crée un effet visuel unique et ludique, offrant une nouvelle interprétation du cadran serti. Chaque pierre est placée avec précision pour obtenir un équilibre parfait des couleurs et une esthétique harmonieuse.

Prototype Chroma Gold : une innovation audacieuse

Le Chroma Gold est une innovation brevetée qui combine de l'or jaune, blanc et rose à l'aide de la technologie Spark Plasma Sintering. Cette technique révolutionnaire permet de fusionner différentes variations d'or en une seule pièce, créant des motifs uniques et complexes.

Technique : Fusion des différentes variations d'or en une seule pièce via un processus de frittage électrique, permettant de créer des motifs complexes et variés.

Fusion des différentes variations d'or en une seule pièce via un processus de frittage électrique, permettant de créer des motifs complexes et variés. Application : Cette technique est encore à l'état de prototype, mais elle promet de futures créations fascinantes.

Ce prototype représente une avancée majeure dans le travail des métaux précieux et pourrait ouvrir de nouvelles possibilités en matière de design horloger. La combinaison des différentes couleurs d'or crée un effet camo unique, ajoutant une touche de modernité et de sophistication.

Audemars Piguet : un avenir prometteur

Avec ces nouvelles créations, Audemars Piguet continue de démontrer son expertise et son innovation dans l'univers de l'horlogerie de luxe. Chaque modèle témoigne d'un savoir-faire exceptionnel, d'une attention minutieuse aux détails et d'une volonté de repousser les limites du design traditionnel. Que ce soit à travers des techniques de finition uniques, des mouvements complexes ou des matériaux innovants, la marque continue de captiver les amateurs de montres du monde entier. Audemars Piguet prouve une fois de plus qu'elle est à la pointe de l'horlogerie moderne, tout en restant fidèle à son héritage riche et prestigieux.