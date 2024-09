Audemars Piguet dévoile sa nouvelle Code 11.59 : un chef-d’œuvre horloger en nuances de gris

La prestigieuse maison horlogère Audemars Piguet frappe fort avec sa dernière création : une Code 11.59 Chronographe Tourbillon Volant Automatique qui allie avec brio céramique high-tech et or blanc 18 carats. Cette pièce d’exception, qui repousse les limites du raffinement horloger, s’annonce comme l’une des montres les plus convoitées de l’année.

Une esthétique avant-gardiste en noir et gris

Audemars Piguet confirme son statut de pionnier du design horloger avec cette nouvelle itération de la Code 11.59. Le boîtier de 41 mm arbore une robe sophistiquée :

Un corps en céramique noire, symbole de modernité et de résistance

Une lunette, des anses et des poussoirs en or blanc 18 carats, apportant une touche de luxe intemporel

Un cadran squelette offrant une plongée fascinante dans les entrailles du mouvement

Ce jeu subtil de contrastes entre le noir profond de la céramique et les nuances de gris de l’or blanc et du mouvement crée une esthétique résolument contemporaine, tout en restant fidèle à l’élégance classique qui fait la renommée d’Audemars Piguet.

Un mouvement d’exception visible à travers le cadran ajouré

Le cœur battant de cette Code 11.59 Chronographe Tourbillon Volant Automatique est son calibre 2592 à remontage automatique. Ce mouvement, véritable prouesse technique, se dévoile au regard à travers le cadran ajouré :

Une rehaut intérieure gris ardoise encadre le mouvement

Des ponts architecturaux au fini rhodié ajoutent de la profondeur au design

Les compteurs du chronographe laissent entrevoir les rouages du mécanisme

Le tourbillon volant à 6 heures, pièce maîtresse de la montre, flotte comme en apesanteur

Pour mettre en valeur la cage du tourbillon en or, Audemars Piguet a opté pour des aiguilles des heures et des minutes en or rose 18 carats. Ce choix audacieux crée un contraste saisissant avec les tons plus froids du reste de la montre, tout en apportant une touche de chaleur bienvenue.

Une prouesse technique sous tous les angles

La Code 11.59 ne se contente pas d’être belle, elle est aussi un concentré de technologie horlogère :

Un verre saphir à double courbure, traité antireflet, protège le cadran

Le fond transparent permet d’admirer le mouvement sous un autre angle

L’étanchéité est assurée jusqu’à 30 mètres de profondeur

Le bracelet en caoutchouc gris foncé, parfaitement intégré au boîtier, apporte une touche finale de modernité et de confort au porter.

Un prix à la hauteur de l’exception

Comme il sied à une montre de ce calibre, Audemars Piguet n’a pas communiqué de prix officiel pour cette Code 11.59 Chronographe Tourbillon Volant Automatique. Les estimations des experts du secteur situent son tarif autour de 250 000 euros, ce qui la place dans le segment ultra-luxe du marché horloger.

Ce positionnement tarifaire s’explique par plusieurs facteurs :

La complexité du mouvement, combinant chronographe et tourbillon volant

L’utilisation de matériaux nobles comme l’or blanc 18 carats et la céramique high-tech

Le savoir-faire artisanal nécessaire à la réalisation d’une telle pièce

La rareté de la montre, qui sera produite en série très limitée

Une montre qui s’inscrit dans l’histoire d’Audemars Piguet

Cette nouvelle Code 11.59 s’inscrit parfaitement dans la lignée des créations audacieuses d’Audemars Piguet. La maison du Brassus, fondée en 1875, a toujours su allier tradition horlogère et innovation technique.

La collection Code 11.59, lancée en 2019, représente la vision d’Audemars Piguet pour l’horlogerie du XXIe siècle. Avec cette nouvelle itération, la marque démontre sa capacité à se renouveler tout en conservant son ADN :

Un design distinctif, reconnaissable entre mille

Une complexité technique poussée à l’extrême

Un souci du détail propre à la haute horlogerie suisse

Un objet de désir pour les collectionneurs

Cette Code 11.59 Chronographe Tourbillon Volant Automatique en nuances de gris est appelée à devenir un objet de convoitise pour les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie fine. Plusieurs éléments en font une pièce particulièrement désirable :

Son esthétique unique, mêlant sobriété et sophistication

La rareté annoncée de la production

Le prestige de la marque Audemars Piguet

La complexité technique du mouvement

Les amateurs fortunés devront sans doute faire preuve de patience et de persévérance pour acquérir ce garde-temps d’exception. Il est fort probable que la demande dépasse largement l’offre, comme c’est souvent le cas pour les créations les plus exclusives d’Audemars Piguet.

L’avenir de l’horlogerie de luxe

Avec cette nouvelle Code 11.59, Audemars Piguet nous offre un aperçu de ce que pourrait être l’avenir de l’horlogerie de luxe. La montre conjugue avec brio :

L’utilisation de matériaux innovants comme la céramique

Le respect des codes traditionnels de la haute horlogerie

Une esthétique résolument contemporaine

Une complexité technique poussée à l’extrême

Cette approche pourrait bien influencer l’ensemble du secteur, poussant d’autres marques prestigieuses à explorer de nouvelles voies en matière de design et de technologie.

La nouvelle Code 11.59 Chronographe Tourbillon Volant Automatique d’Audemars Piguet en nuances de gris est bien plus qu’une simple montre : c’est une déclaration d’intention, un manifeste horloger qui repousse les limites du possible. Entre tradition et innovation, elle incarne parfaitement l’esprit d’une maison qui, depuis près de 150 ans, n’a cessé de redéfinir les codes de l’horlogerie de luxe.