Audemars Piguet dévoile la Mini Royal Oak : la montre de luxe ultra-compacte qui va faire fureur !

Audemars Piguet lance aujourd'hui la nouvelle collection « Mini Oak » de 23 mm, une réinterprétation audacieuse de la Mini Royal Oak de 20 mm sortie en 1997. Disponible en trois versions (jaune, rose et blanc), cette montre allie finition en or givré et design compact pour un résultat époustouflant.

Un concentré de style dans un format mini

Malgré sa taille réduite de 23 mm, la nouvelle Mini Oak regorge de détails élégants. La finition en or givré, inspirée d'une ancienne technique de joaillerie florentine et adaptée par Audemars Piguet en 2016, contraste avec les biseux polis qui soulignent la lunette octogonale et les maillons du bracelet effilé.

Boîtier et flancs du bracelet en finition satinée pour plus de texture

Fond de boîtier combinant sablage, brossage satiné et polissage

Cadran Petite Tapisserie ton sur ton avec index en or luminescents assortis à la couleur du boîtier

Les aiguilles légèrement plus épaisses, rappelant les montres de plongée Offshore d'AP, améliorent la lisibilité et l'équilibre du cadran. La signature Audemars Piguet à 12 heures est imprimée en noir sur un cartouche, tandis que la date et la fonction seconde ont été omises pour une esthétique épurée.

Un mouvement à quartz haute performance

Les trois modèles de la Mini Royal Oak sont équipés du Calibre 2730, un mouvement à quartz offrant une autonomie de plus de sept ans. De plus, ce calibre est doté d'un « interrupteur » permettant à la propriétaire de désactiver temporairement la pile en tirant simplement sur la couronne. Étanche jusqu'à 50 mètres, cette montre allie praticité et élégance.

Une réponse à la demande actuelle des consommateurs

Loin d'être une simple version réduite de la Royal Oak Jumbo ou une réédition de ses prédécesseurs des années 1990, la Mini Oak est une véritable innovation. Ses dimensions réduites répondent directement à la demande actuelle des consommateurs, tandis que son design a été actualisé pour s'adapter au contexte moderne.

Audemars Piguet a su intégrer des éléments de l'une de ses créations féminines les plus réussies, la Royal Oak Frosted Gold Selfwinding de 37 mm en édition limitée, signée Carolina Bucci. La finition en or givré, obtenue par de minuscules indentations réalisées sur la surface de l'or à l'aide d'un outil à pointe de diamant, crée un effet étincelant similaire à celui des pierres précieuses, sans pour autant en utiliser.

Une montre qui transcende les genres

Dans un contexte où les normes de genre s'effacent progressivement, la question de savoir à qui s'adresse cette montre devient presque sans importance. Chacun devrait pouvoir porter ce qui lui plaît, sans craindre d'être critiqué. La Mini Royal Oak s'inscrit dans cette tendance fluide, reflétant l'évolution des mentalités dans l'industrie de la mode et des accessoires.

Au-delà des questions de genre, c'est peut-être l'homogénéité du design horloger qui pose problème. Trop de marques se ressemblent, poussant les célébrités à se tourner vers des montres « féminines » plus petites et originales pour se démarquer. La Mini Oak offre une alternative rafraîchissante, alliant respect de l'héritage et appréciation d'un style plus fantaisiste et décoratif.

Nul doute que les passionnés de la Royal Oak accueilleront avec enthousiasme cette nouvelle taille mini. Symbole intemporel du design de Genta, la Royal Oak est largement reconnaissable, même par ceux qui ne sont pas férus d'horlogerie. La sortie de la Mini Oak n'est pas seulement une initiative amusante, c'est aussi une décision commerciale judicieuse qui répond à une demande bien réelle. Alors, laissons-nous séduire par cette petite merveille horlogère !