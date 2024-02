Attendez une minute ! Les montres Rolex sont ennuyeuses (et peut-être que c’est bien ainsi)

L'année dernière, lors de Watches and Wonders à Genève, Rolex a dévoilé deux montres auxquelles personne ne s'attendait. Avec un arc-en-ciel de couleurs, la Rolex Day-Date 36 Jigsaw Puzzle et la Rolex Oyster Perpetual Celebration Dial étaient une version amusante et ludique de Rolex que l'on voit rarement, surtout dans les montres en acier inoxydable de la marque.

Rolex et l'ennui

La raison pour laquelle on voit rarement ce côté ludique de Rolex est que la marque fabrique des montres ennuyeuses. Certes, les montres Rolex sont belles, fiables et de haute qualité, mais si l'on enlève le branding, les préjugés et le contexte, elles ne sont pas très excitantes.

Rolex a été l'un des derniers grands producteurs de montres sportives/utilitaires à utiliser le titane. Et lorsqu'ils décident d'utiliser ce matériau, ils ne créent pas une nouvelle montre pour le mettre en valeur – ils produisent simplement une autre Sea-Dweller ! Les mises à jour apportées aux modèles sont souvent si subtiles qu'elles passent inaperçues sans comparaison côte à côte. C'est comme si les améliorations apportées en cours de cycle par un constructeur automobile n'avaient pas de fin et n'étaient qu'une longue série de changements discrets.

La concurrence et l'innovation

D'un autre côté, Grand Seiko propose des cadrans magnifiques et une finition incroyable ; TAG Heuer a créé une chronographe Porsche fascinante (et a même intégré des diamants dans une montre en aluminium) ; et qu'en est-il de l'Omega Constellation, la Dark Side of The Moon ou la DeVille Tourbillon ? En comparaison, Rolex semble encore à la maternelle, jouant avec des bulles et des puzzles.

Rolex s'amuse parfois

Certes, Rolex sait se montrer ludique. Outre les cadrans colorés présentés à Watches and Wonders 2023, la marque a également dévoilé un ensemble de Day-Dates avec cadrans en pierre. On connaît tous la Daytona « Eye of the Tiger » et tout le monde sait que le sertissage de pierres précieuses de Rolex est parmi les meilleurs du secteur. Cependant, ces modèles extravagants ne font que souligner ce que Rolex n'est pas : ils sont remarquables car ils sont si peu représentatifs de l'image habituelle de la marque.

Personnalisation et ennui assumé

Des entreprises entières se consacrent à la personnalisation des montres Rolex, qui figurent parmi les plus populaires pour la customisation. Il n'y a pas d'industrie similaire dédiée à Hublot ou Grand Seiko, en partie parce que ces montres n'ont pas besoin d'être rendues intéressantes ou excitantes – elles le sont déjà.

En réalité, Rolex doit fabriquer des montres ennuyeuses. La marque ne pourrait pas produire et vendre plus d'un million de montres chaque année si elle créait des designs de niche ou des pièces d'horlogerie haut de gamme qui combinent répétition minute, calendrier perpétuel et chronomètre pour hot-dog. Le succès de Rolex repose sur la monotonie. Nous revenons vers la marque et la vénérons non pas pour les risques qu'elle prend, mais pour le fait qu'elle en prend très peu. Rolex est sûre, fiable et solide face à une industrie horlogère en constante évolution pour suivre les dernières tendances. Bien que les montres puissent être ennuyeuses, il y a peut-être de la place pour l'ennui dans un monde horloger offrant de nombreuses occasions d'émerveillement.