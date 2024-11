Atowak Cosmofleet : une montre spatiale futuriste qui repousse les limites de l’horlogerie

Inspirée des flottes stellaires de la science-fiction, la nouvelle montre Atowak Cosmofleet invite les amateurs d’horlogerie à explorer les frontières de l’imaginaire avec un design innovant et un mécanisme de lecture du temps unique en son genre. Conçue en titane de grade aérospatial, la Cosmofleet incarne une véritable fusion entre art et technologie futuriste.

un design inspiré par l’univers de la science-fiction

La Cosmofleet d’Atowak est bien plus qu’une simple montre : c’est un hommage aux vaisseaux spatiaux de l’univers de la science-fiction, inspirée des récits d’auteurs comme Isaac Asimov ou Roger Zelazny. Avec ses lignes audacieuses et son boîtier en titane de 44 mm, elle évoque les commandes d’une flotte spatiale. Le boîtier, usiné en plus de 260 minutes, atteint une précision de 0,02 mm, assurant des lignes géométriques parfaites qui rappellent les formations de vaisseaux dans l’espace. Ce design est complété par un verre bombé à double courbure, taillé à une tolérance de 0,01 mm et poli à la main pour un ajustement parfait.

Le titane utilisé pour la Cosmofleet est le même que celui employé par la NASA et SpaceX dans l’industrie aérospatiale, offrant une résistance exceptionnelle tout en maintenant un poids léger de seulement 67,66 grammes. Cette construction assure une montre légère mais robuste, idéale pour le quotidien tout en évoquant le mystère et la beauté de l’espace interstellaire.

le système vectorial-orbit wandering hour : une complication horaire unique

Le cœur de la Cosmofleet bat au rythme du système Vectorial-Orbit Wandering Hour (VOWH), développé par Atowak. Cette complication unique permet une lecture intuitive et fluide de l’heure. Trois aiguilles tridimensionnelles se déplacent selon deux axes, à l’aide de mécanismes planétaires de haute précision, chaque aiguille remplissant le rôle d’aiguille des minutes et d’indicateur des heures à tour de rôle.

Lorsque l’aiguille inférieure parcourt la partie inférieure du cadran, sa pointe sert d’aiguille des minutes, avançant de 0 à 60, tandis que l’heure est indiquée directement sur l’aiguille. Une fois le cycle terminé, l’aiguille suivante prend le relais pour afficher l’heure suivante. Ce système, combiné avec des chiffres luminescents Swiss Super-Luminova, garantit une lisibilité optimale, même dans l’obscurité, rappelant les vastes distances interstellaires.

un assemblage minutieux de matériaux de haute qualité

Composée de 44 pièces, la Cosmofleet allie des matériaux haut de gamme tels que le titane, le laiton, l’acier inoxydable, l’aluminium, le rubis et le nylon SSG, chaque composant étant usiné avec des tolérances atteignant 0,005 mm. Cette précision garantit la durabilité de chaque élément et un fonctionnement fluide de la montre.

Pour lier les aiguilles tridimensionnelles au cadran, Atowak utilise une structure à joint à goupille unique, inspirée des assemblages tenon-mortaise de l’époque néolithique. Cette structure rappelle la technique de jonction des vaisseaux Apollo et Soyouz dans l’espace, assurant une fiabilité mécanique et une esthétique épurée.

un mouvement optimisé pour la précision et la longévité

Compte tenu de la complexité du système VOWH, les ingénieurs d’Atowak ont dû développer un système de roulement haute précision pour minimiser les frictions. La Cosmofleet intègre ainsi plus de 24 rubis, chaque aiguille étant supportée par un roulement en rubis. Ce système est alimenté par un mouvement automatique Miyota 9029 modifié, offrant une fréquence de 28 800 alternances par heure et une réserve de marche de 42 heures, pour une précision et une robustesse maximales.

disponibilité et pré-commandes

L’Atowak Cosmofleet sera disponible en précommande à partir du 31 octobre 2024, au prix de 2 999 USD. Le lancement officiel est prévu pour le 29 novembre 2024. Afin de répondre aux demandes et aux capacités de production limitées, Atowak proposera des opportunités d’achat anticipé avec un rabais de 300 USD pour les clients déposant un acompte lors de la période de prévente.

La marque libérera progressivement les créneaux d’achat tout au long de la phase de précommande. Cette montre d’exception, à la fois technique et inspirée, promet d’attirer les collectionneurs et les amateurs de montres innovantes qui souhaitent porter un morceau d’univers au poignet. Pour plus de détails et pour précommander la Cosmofleet, rendez-vous sur le site officiel d’Atowak.

Avec la Cosmofleet, Atowak repousse les limites de la création horlogère, alliant la rigueur technique à une inspiration directement puisée dans l’immensité de l’univers.