Atelier Wen dévoile une innovation à Genève : montres en tantalum

Lors de Watches and Wonders 2024, la marque émergente Atelier Wen a présenté une montre entièrement réalisée en tantalum, promettant une nouvelle ère pour les matériaux exotiques dans l'horlogerie.

Un artisanat exceptionnel au cœur de Genève

Atelier Wen, connue pour son artisanat d'exception, a marqué les esprits à Genève en exposant non seulement ses créations mais aussi en amenant une rose engine de 450 kg depuis la Chine. Master Cheng, le seul maître guillocheur d'Asie, a utilisé cette machine pour réaliser des cadrans directement sur place, malgré des défis techniques significatifs dus aux dommages subis pendant le transport.

Master Cheng a achevé trois cadrans uniques durant l'événement, intégrés ensuite dans des boîtiers Perception avec un fond personnalisé. Vente aux enchères : Le premier de ces cadrans sera vendu lors d'une prochaine vente aux enchères Phillips, les bénéfices étant destinés à une œuvre caritative pour les arts en Chine.

Introduction du tantalum dans l'horlogerie

Atelier Wen a également annoncé le lancement prochain d'une montre révolutionnaire faite entièrement de tantalum, un métal rare et difficile à travailler. Ce choix de matériel n'est pas anodin, car le tantalum est réputé pour ses propriétés uniques de résistance à la corrosion et son poids significatif, offrant une durabilité et un esthétisme distincts.

La montre et son bracelet seront entièrement fabriqués en tantalum, avec des finitions polies et mates, combinées à un cadran guilloché. Production annuelle : Atelier Wen prévoit de produire 500 exemplaires de cette montre par an, ce qui est notable puisque les créations en tantalum sont généralement limitées ou uniques.

Un prix attractif pour une offre exclusive

Bien que le prix exact n'ait pas encore été dévoilé, les indications suggèrent que la montre sera proposée dans la fourchette des bas cinq chiffres, rendant ce modèle exotique plus accessible que les offres comparables sur le marché. Cette stratégie pourrait bien attirer une nouvelle clientèle à la recherche d'originalité et de qualité sans le prix prohibitif souvent associé aux matériaux rares.

Proposer une montre en tantalum à un prix compétitif pourrait bouleverser le marché, offrant une option premium à un plus large public. Anticipation élevée : La communauté horlogère attend avec impatience de voir ce modèle en personne et d'évaluer son impact sur les tendances actuelles.

Atelier Wen continue de repousser les limites de l'innovation horlogère avec ses initiatives audacieuses et son engagement envers l'artisanat exceptionnel. Cette nouvelle incursion dans l'utilisation de matériaux non conventionnels comme le tantalum n'est qu'un exemple de la manière dont la marque cherche à se démarquer dans un secteur compétitif. Pour ceux passionnés par les avancées matérielles et les techniques artisanales, cette montre promet d'être un sujet de conversation et d'admiration dans le monde de l'horlogerie.