Arnold & Son Longitude Titanium : une révolution dans l’univers des montres à bracelet intégré

Arnold & Son fait une entrée remarquée dans le monde des montres à bracelet intégré avec son modèle Longitude Titanium, une montre qui allie élégance et technicité.

Un choix audacieux de matériaux

L'utilisation du titanium pour le boîtier de la Longitude, avec ses dimensions de 42,5mm et une épaisseur de 12,25mm, marque un tournant pour Arnold & Son. Ce matériau, alliant légèreté et résistance, confère à la montre une présence distinctive à votre poignet, tout en garantissant une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Le design du boîtier, aux lignes à la fois nettes et courbées, ainsi que le bracelet en titanium doté d'un système de libération rapide et d'une boucle déployante, renforcent son allure moderne et raffinée.

Un cadran de sobriété et d'élégance

Arnold & Son présente avec la Longitude Titanium un cadran d'une élégance sobre, disponible en trois variantes : un modèle Kingsand en édition limitée, et des modèles non limités en vert fougère et bleu océan. Ces cadrans, au fini brossé vertical, voient leurs couleurs obtenues par revêtement PVD, offrant un rendu visuel des plus séduisants. La petite seconde, positionnée à 6 heures avec une finition snailée, ainsi que l'indicateur de réserve de marche découpé, ajoutent une touche de sophistication à l'ensemble. La nouveauté pour Arnold & Son réside également dans l'utilisation de Super-LumiNova pour les aiguilles et les index, garantissant une lisibilité optimale dans l'obscurité.

Un mouvement d'exception

Le mouvement automatique in-house A&S6302, visible à travers le fond en saphir de la montre, est une première pour Arnold & Son. Certifié COSC, il offre une réserve de marche de 60 heures à 28,800 vph. Son rotor en or massif, gravé et évoquant les instruments de navigation maritimes, souligne le lien de la marque avec l'histoire de la navigation et son fondateur, John Arnold. La décoration du mouvement, avec ses finitions exquises telles que le « Rayons de la Gloire », les anglages, perlage, et vis bleuies, met en évidence le savoir-faire exceptionnel d'Arnold & Son.

Une nouvelle ère pour Arnold & Son

La Longitude Titanium représente une évolution audacieuse pour Arnold & Son, se lançant dans l'univers des montres à bracelet intégré avec une proposition qui, bien que tardive, se distingue par sa qualité et son design. Avec des prix débutant à 21 500 Euros pour les modèles en bleu océan et vert fougère, et montant à 22 600 euros pour le modèle Kingsand en or, limité à 88 pièces, la Longitude Titanium est une montre qui marquera les esprits par son élégance et sa technicité.

En dépit d'un marché déjà riche en options, l'approche unique d'Arnold & Son avec la Longitude Titanium saura sans doute séduire les amateurs de montres à la recherche d'une pièce à la fois sportive et élégante, témoignant du savoir-faire horloger de la marque.