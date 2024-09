Arnold & Son dévoile sa Perpetual Moon 38 Red Gold : la montre qui va faire rêver tous les passionnés d’horlogerie

La maison horlogère Arnold & Son s’apprête à créer l’événement lors du salon WatchTime New York avec sa nouvelle création : la Perpetual Moon 38 Red Gold. Cette montre d’exception, disponible en deux éditions limitées, promet de captiver les amateurs d’horlogerie fine du monde entier. Découvrons ensemble cette merveille qui allie tradition horlogère et innovation technique.

Une présence remarquée au WatchTime New York

Le salon WatchTime New York, qui se tiendra du 20 au 22 octobre au Gotham Hall de Manhattan, s’annonce comme l’événement incontournable pour les passionnés d’horlogerie. Parmi la trentaine de marques prestigieuses présentes, Arnold & Son compte bien marquer les esprits avec sa nouvelle création : la Perpetual Moon 38 Red Gold.

Cette montre d’exception sera proposée en deux éditions limitées aux noms évocateurs : Blue Aventurine et Cliff Grey. Chacune promet d’offrir une expérience visuelle unique, mettant en valeur le savoir-faire incomparable de la maison horlogère d’origine anglaise, aujourd’hui basée en Suisse.

Un boîtier en or rouge : l’élégance à l’état pur

La Perpetual Moon 38 Red Gold se distingue d’abord par son boîtier raffiné. Avec un diamètre de 38 mm, cette nouvelle création offre un format plus discret que son aînée de 41,5 mm, tout en conservant l’ADN esthétique si caractéristique d’Arnold & Son.

Le boîtier en or rouge, d’une épaisseur de seulement 10,44 mm, arbore une finition polie impeccable. La glace saphir bombée vient sublimer l’éclat chaleureux de l’or, créant un jeu de lumière fascinant au poignet. Cette Perpetual Moon 38 incarne parfaitement l’équilibre entre élégance discrète et précision horlogère.

Deux cadrans d’exception pour deux visions du temps

Sous le verre saphir, Arnold & Son propose deux options de cadran, chacune mettant en scène des détails en or rouge pour les aiguilles et les index.

La version Blue Aventurine s’inspire du ciel étoilé nocturne. La pierre d’aventurine bleue, parsemée de particules métalliques, crée un effet céleste saisissant. La phase de lune, qui occupe une grande partie du haut du cadran, est réalisée dans le même matériau. Le disque de la phase de lune en nacre est entouré des constellations de Cassiopée et de la Grande Ourse, peintes à la main.

L’édition Cliff Grey offre quant à elle une apparence plus sobre avec son cadran au motif soleil. Sa phase de lune présente un ciel bleu nuit, conservant les mêmes détails charmants accentués au Super-Luminova sur le disque lunaire en nacre et les constellations.

Un mouvement d’exception : le cœur battant de la Perpetual Moon 38

Au cœur de la Perpetual Moon 38 bat le calibre A&S1612, un mouvement à remontage manuel développé en interne par Arnold & Son. Avec un diamètre de 30 mm et une épaisseur de 4,95 mm, ce mouvement s’intègre parfaitement dans le boîtier de 38 mm.

Doté d’une réserve de marche de 90 heures et d’une fréquence de 21 600 alternances par heure, ce calibre est conçu pour offrir une fiabilité à toute épreuve. La complication de phase de lune est d’une précision exceptionnelle : elle ne dévierait théoriquement que d’un seul jour sur une période de 122 ans si la montre était maintenue en fonctionnement continu.

Les finitions du mouvement sont à la hauteur de la réputation d’Arnold & Son : platines rhodiées avec finition Côtes de Genève, ponts polis… Tous ces détails impressionnants sont visibles à travers un fond transparent en verre saphir.

Deux éditions limitées pour collectionneurs avertis

La Perpetual Moon 38 Red Gold Blue Aventurine sera limitée à 88 exemplaires, proposée au prix de 36 700 CHF (environ 38 500 euros). L’édition Cliff Grey, encore plus exclusive, sera limitée à seulement 28 pièces, au prix de 32 400 CHF (environ 34 000 euros).

Ces deux montres d’exception s’adressent aux collectionneurs les plus exigeants, en quête d’une pièce alliant tradition horlogère, innovation technique et esthétique raffinée. La Perpetual Moon 38 Red Gold d’Arnold & Son s’impose comme une création horlogère majeure de l’année 2023, promise à un bel avenir auprès des passionnés du monde entier.

L’avis de la rédaction : un chef-d’œuvre horloger à ne pas manquer

La Arnold & Son Perpetual Moon 38 Red Gold est bien plus qu’une simple montre : c’est une véritable œuvre d’art mécanique. Son boîtier en or rouge aux proportions parfaites, ses cadrans fascinants et son mouvement d’une précision exceptionnelle en font une pièce de collection incontournable.

Que vous soyez attiré par l’éclat mystérieux de la version Blue Aventurine ou par l’élégance sobre de l’édition Cliff Grey, cette Perpetual Moon 38 saura combler les attentes des amateurs d’horlogerie les plus exigeants. Son prix élevé en fait certes un objet réservé à une clientèle privilégiée, mais il est pleinement justifié par le niveau de finition et la complexité technique de cette montre d’exception.

Arnold & Son prouve une fois de plus sa capacité à repousser les limites de l’art horloger, en proposant une montre qui marie avec brio tradition et modernité. La Perpetual Moon 38 Red Gold s’impose comme l’une des créations horlogères les plus fascinantes de l’année, et nous ne pouvons que vous recommander de la découvrir en personne si vous en avez l’occasion.