Arnold & Son dévoile la Longitude Titanium : une traversée maritime en élégance

En 2024, Arnold & Son enrichit son héritage maritime avec la collection Longitude Titanium, une série de montres en titane qui marie légèreté, robustesse et confort. Découvrez comment ces garde-temps s'inspirent des chronomètres marins historiques de John Arnold.

Un hommage au patrimoine nautique

La collection Longitude Titanium d'Arnold & Son tire son inspiration des contributions essentielles de John Arnold à la navigation maritime, notamment dans le calcul de la longitude en mer. Ces montres sont directement inspirées par ses célèbres chronomètres marins, et cela se reflète dans leur design et fonctionnalités.

Un affichage des secondes subsidiaire bien visible à 6 heures. Indicateur de réserve de marche : Situé à 12 heures, cet indicateur est un clin d'œil aux instruments de mesure du temps en mer.

Design et matériaux innovants

Le boîtier de 42,5 mm x 12,25 mm, étanche jusqu'à 100 mètres, est fabriqué en titane, offrant une combinaison parfaite de légèreté et de durabilité. Le design du boîtier présente des courbes douces avec des finitions polies et satinées, prolongées sur les maillons arrondis du bracelet intégré.

Les cadrans de la collection présentent une esthétique à la fois graphique et historique, avec des marqueurs d'heures satinés, polis et luminescents qui rappellent les maillons du bracelet. Couleurs inspirées de Cornwall : Les teintes des cadrans sont inspirées par le lieu de naissance de John Arnold, offrant des nuances de sable doré, de bleu océan et de vert fougère.

Un mouvement de manufacture exceptionnel

Au cœur de la Longitude Titanium bat le calibre A&S6302, un mouvement certifié COSC, conçu et assemblé à La Chaux-de-Fonds. Ce calibre est une prouesse technique avec ses ponts chanfreinés ornés du motif spécial ‘Rayons de la Gloire' de la manufacture.

Le mouvement dispose d'une grande réserve de marche de 60 heures et bat à une fréquence de 4 Hz, garantissant précision et fiabilité. Esthétique maritime : Le poids oscillant évoque la proue d'une frégate anglaise du 18e siècle, sculpté dans un bloc unique d'or 22 carats et gravé de graduations similaires à celles d'un sextant.

Éditions limitées et tarification

La Longitude Titanium est proposée en édition limitée : 88 exemplaires pour la version ‘Kingsand' et des éditions distinctes pour les couleurs Ocean Blue et Fern Green. Chaque montre reflète un engagement envers l'excellence et l'innovation.

La version Kingsand est disponible à environ 25 000 dollars (environ 23 000 euros), tandis que les versions Ocean Blue et Fern Green sont proposées à environ 23 800 dollars (environ 21 900 euros). Accessoires : Chaque montre est livrée avec un système interchangeable et un bracelet supplémentaire en caoutchouc à l'aspect tissu, augmentant ainsi sa polyvalence et son attrait.

La collection Longitude Titanium d'Arnold & Son est bien plus qu'une série de montres ; c'est une célébration de l'histoire maritime à travers l'horlogerie de luxe. Avec ses matériaux de pointe, son design inspiré et ses fonctionnalités innovantes, elle est destinée à devenir un classique pour les passionnés de la mer et du temps.