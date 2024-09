Armin Strom dévoile la Dual Time GMT Resonance : l’horlogerie de précision réinventée

Lors des Geneva Watch Days 2024, Armin Strom surprend les amateurs d’horlogerie avec une nouvelle interprétation de sa Dual Time Resonance. Cette édition limitée allie prouesse technique et design raffiné dans un format plus compact et accessible.

Un design repensé pour plus de confort

La nouvelle Armin Strom Dual Time GMT Resonance First Edition marque une évolution significative par rapport à son prédécesseur :

Boîtier en or blanc 18 carats de 39 mm (contre 59 mm auparavant)

Épaisseur réduite à 9,05 mm

Finitions alternant surfaces polies et brossées

Étanchéité améliorée à 50 mètres

Cette refonte permet à Armin Strom de proposer une montre plus adaptée au quotidien, sans compromis sur l’excellence technique.

Un cadran spectaculaire qui dévoile la mécanique

Le cadran de la Dual Time GMT Resonance offre un spectacle fascinant :

Double affichage bleu ciel avec texture grenée

Anneaux des heures noirs avec finition azurée

Aiguilles gladiateur rhodiées, polies et facettées

Indicateurs jour/nuit gravés en 3D à 6 heures

Mécanisme de résonance visible à 12 heures

Cette mise en scène savante permet d’apprécier la complexité du mouvement tout en garantissant une excellente lisibilité.

Un nouveau calibre conçu sur mesure

Au cœur de cette montre bat le nouveau calibre ARF22 :

Mouvement manufacture à remontage manuel

231 composants (contre 419 pour la version précédente)

Fréquence de 25 200 alternances/heure

Réserve de marche de 42 heures

Double barillet et double train de rouage

Mécanisme de résonance breveté

Ce calibre représente une prouesse technique, alliant complexité et compacité pour s’adapter au nouveau format de la montre.

La résonance : un principe horloger d’exception

Le mécanisme de résonance, signature d’Armin Strom, repose sur un principe fascinant :

Deux balanciers adjacents se synchronisent naturellement

Les vibrations de chaque balancier équilibrent l’autre

Résultat : une précision accrue et une stabilité renforcée

Cette technologie place la Dual Time GMT Resonance parmi les garde-temps les plus précis du marché.

Un positionnement stratégique

Avec cette nouvelle édition, Armin Strom fait évoluer intelligemment sa gamme :

Format plus accessible que le modèle précédent

Prix revu à la baisse : 120 700 USD (contre 200 700 USD)

Édition limitée à 25 exemplaires

Positionnement dans la collection Masterpiece

Cette stratégie permet à la marque de toucher un public plus large tout en conservant son statut de manufacture d’exception.

Une montre qui redéfinit les codes du double fuseau horaire

Bien que nommée « GMT », cette montre va au-delà du concept traditionnel :

Affichage indépendant de deux fuseaux horaires

Indication jour/nuit pour chaque fuseau

Fonctionnalités plus avancées qu’une GMT classique

Cette approche novatrice offre une flexibilité accrue aux voyageurs exigeants.

Un chef-d’œuvre d’horlogerie contemporaine

La Dual Time GMT Resonance First Edition incarne l’essence même d’Armin Strom :

Innovation technique avec le mécanisme de résonance

Esthétique moderne et raffinée

Finitions horlogères de haute volée

Exclusivité assurée par une production limitée

Cette montre s’impose comme une pièce de collection incontournable pour les passionnés d’horlogerie avant-gardiste.

Avec la Dual Time GMT Resonance, Armin Strom réaffirme sa position de manufacture innovante. En alliant technologie de pointe et design épuré, la marque propose une vision résolument moderne de l’horlogerie de luxe. Cette création audacieuse promet de séduire les collectionneurs les plus exigeants en quête d’une pièce unique alliant performance et élégance.