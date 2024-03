Arken Alterum Année du Dragon : une édition limitée célébrant l’héritage et l’innovation

Pour célébrer le Nouvel An lunaire et le British Watchmaker's Day 2024, Arken lance l'Alterum Year of the Dragon, un garde-temps en édition limitée qui fusionne design moderne et hommage culturel.

Un design fidèle enrichi d'une touche culturelle

L'Arken Alterum Year of the Dragon conserve les caractéristiques techniques et esthétiques qui ont fait le succès du modèle standard Alterum, introduit en 2023, notamment son boîtier en titane de 40 mm de diamètre, son verre saphir antireflet et sa résistance à l'eau de 200 mètres. Ce qui distingue cette édition limitée, c'est son cadran rouge profond à texture d'écailles de dragon et ses gravures spéciales sur le fond de boîtier, faisant écho à l'héritage sino-britannique du fondateur de la marque, Kenneth Lam.

Une interprétation subtile du thème du dragon

Contrairement à d'autres montres sur le thème de l'Année du Dragon, l'Arken Alterum offre une approche plus subtile et utilitaire. Le cadran rouge brûlé est complété par des aiguilles et des index traités au Super-LumiNova BGW9 pour une visibilité optimale dans l'obscurité, tandis que la main des heures secondaires se détache élégamment sur ce fond sombre grâce à sa finition orange.

Un hommage personnel et limité

La montre est accompagnée d'un bracelet en nylon rouge foncé, assorti au cadran et facilement interchangeable grâce à un système de libération rapide. Le fond de boîtier porte une gravure en caractères chinois signifiant « Avec le temps, la chance tournera », ainsi que le numéro individuel de chaque pièce de cette édition limitée à 60 exemplaires, un choix délibéré pour rendre hommage à ceux qui célèbrent leur 60e anniversaire, dont la mère du fondateur d'Arken.

Innovation mécanique à un prix abordable

L'Arken Alterum Year of the Dragon est animé par le mouvement automatique à double fuseau horaire Cal. ARK-9015DT, basé sur le Miyota 9015 mais équipé d'un module propriétaire. Cette fonctionnalité GMT se distingue des mouvements tiers disponibles sur le marché, offrant une proposition de valeur unique pour une collection située dans une gamme de prix accessible.

Prix et disponibilité

Malgré son caractère exclusif et son design unique, l'Arken Alterum Year of the Dragon est proposé à un prix de 630 £ (environ 800 $ USD), seulement légèrement supérieur à ses homologues du catalogue standard. Cette montre représente une façon élégante et abordable de célébrer le Nouvel An lunaire, alliant avec succès tradition et modernité horlogère.

L'Arken Alterum Year of the Dragon est une édition limitée qui célèbre non seulement l'Année du Dragon dans le calendrier lunaire, mais aussi l'histoire personnelle et le patrimoine culturel du fondateur de la marque. Pour plus d'informations sur cette montre spéciale, visitez le site officiel d'Arken.