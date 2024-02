Aquastar Deepstar II : Le grand retour d’une icône de plongée

Le monde horloger est en effervescence avec la réapparition de l'Aquastar Deepstar II, un garde-temps plongeur qui rend hommage à son illustre prédécesseur des années '60.

L'héritage revisité

Dans l'univers de la plongée sous-marine, certains noms évoquent une nostalgie certaine et un savoir-faire indéniable. C'est le cas d'Aquastar, spécialiste suisse des montres de plongée, qui a annoncé sa réinvention avec une nouvelle version agrandie du chronographe Deepstar des années '60. Mais aujourd'hui, c'est la Deepstar II qui fait sensation en proposant une option plus abordable sans compromettre l'esprit et les fonctionnalités qui ont fait la renommée de la marque.

Contrairement aux attentes, Aquastar n'a pas choisi de relancer un autre de ses designs classiques mais a préféré décliner le design du Deepstar. La Deepstar II arbore un cadran similaire à celui de son homologue chronographe mais se distingue par son sous-cadran argenté situé à 9 heures. Avec un boîtier satiné de 37 mm, elle propose une alternative compacte aux amateurs de montres de plongée vintage.

Des spécifications modernes pour une montre vintage

Résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres

Mouvement automatique suisse Sellita SW290-1 avec réserve de marche de 38 heures

Prix attractif fixé à environ 1 490 € pendant la période de précommande

Fidèle au modèle d'origine, elle conserve la lunette bidirectionnelle polie avec roulements en céramique et gravures typiques pour le calcul des paliers de décompression sans obligation. Malheureusement, l'aiguille des secondes ne dispose pas d'un revêtement luminescent, ce qui peut s'avérer problématique dans l'obscurité.

Trois variantes pour tous les goûts

L'Aquastar Deepstar II est disponible en trois options de cadran : « Steel Grey », « Vintage Black » et « Blue Ray », chacune limitée à une série initiale de 300 pièces numérotées individuellement. Cette série limitée suggère que la marque pourrait envisager d'ajouter d'autres exemplaires ou couleurs si la demande dépasse l'offre actuelle.

Bien que le diamètre soit modeste, cette montre présente une stature imposante au poignet grâce à sa longueur corne-à-corne de 47 mm. Ce retour surprend agréablement les aficionados en réinterprétant avec justesse un modèle emblématique qui semble avoir traversé six décennies sans prendre une ride.