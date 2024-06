Aquastar Benthos 500 II Founders Edition : La résurrection réussie d’une légende de la plongée !

Rick Marei, véritable passionné de montres de plongée vintage, est de retour avec la résurrection d’Aquastar et la réédition très attendue de l’un des modèles les plus emblématiques de la marque : la Benthos 500. La nouvelle Aquastar Benthos 500 II Founders Edition apporte des améliorations subtiles mais bienvenues à ce classique des années 70, tout en préservant son charme d’origine.

Aquastar, une marque au service des plongeurs professionnels

Fondée à Genève en 1962, Aquastar avait pour mission de créer des montres professionnelles pour la plongée et les sports nautiques. Au fil des années, la marque a déposé de nombreux brevets, dont celui du compteur de la Benthos 500, s’imposant comme une référence auprès des plongeurs professionnels. Malheureusement, ce marché de niche n’a pas suffi à protéger Aquastar de la crise du quartz, et la marque a dû se réinventer pour survivre.

En 2018, Rick Marei, connu pour avoir ressuscité DOXA, Aquadive, ISOfrane et Tropic, rachète Aquastar et entreprend de redonner vie aux modèles emblématiques de la marque, dont la célèbre Benthos 500.

Un boîtier repensé pour plus de confort et de fonctionnalité

La Benthos 500 II arbore un boîtier en acier inoxydable de 42 mm, dont la courbure a été accentuée par rapport au modèle original pour épouser plus harmonieusement le poignet. Avec ses cornes courtes de 47 mm et une épaisseur contenue à 15,4 mm, la montre offre un confort de port remarquable pour un chronographe de plongée de cette taille.

Aquastar a également apporté des modifications fonctionnelles au boîtier :

Inversion de la position de la couronne (désormais à 4 heures) et du poussoir (à 2 heures) pour une meilleure ergonomie

Couronne plus fine et légèrement en retrait dans le boîtier

Étanchéité maintenue à 200 mètres malgré l’amincissement du boîtier

Un cadran et une lunette fidèles à l’esprit vintage

Si le cadran et la lunette de la Benthos 500 II ne sont pas des répliques exactes de l’original, l’esprit vintage est bel et bien préservé. Les aiguilles et index rectangulaires, les marqueurs appliqués à 12, 3, 6 et 9 heures, ainsi que l’aiguille des secondes orange vif confèrent à la montre un charme indéniable, renforcé par l’utilisation d’un lume façon « vieux radium » qui se marie à merveille avec le noir profond du cadran.

La lunette en céramique, bien que plus réfléchissante qu’on ne l’aurait souhaité pour une montre à l’esthétique vintage, offre une lisibilité optimale et un éclairage complet grâce à son revêtement luminescent.

Un mouvement chronographe unique développé avec La Joux-Perret

La fonction chronographe épurée de la Benthos 500 II, avec son compteur central 60 minutes et son poussoir unique à 2 heures, a nécessité le développement d’un mouvement dédié : le Calibre 1MPS, fruit d’une collaboration avec le manufacturier suisse La Joux-Perret. Ce nouveau calibre offre les mêmes fonctionnalités que le modèle de 1970, avec en prime une confortable réserve de marche de 60 heures.

Idéal pour les amateurs de chronographes de plongée sans fioritures, le Calibre 1MPS permet d’actionner le poussoir sous l’eau sans risque pour le mécanisme.

Un bracelet « beads-of-rice » confortable, mais un fermoir perfectible

La Benthos 500 II est proposée avec un bracelet « beads-of-rice » de 22 mm ou un bracelet en caoutchouc ISOfrane. Si le bracelet en acier offre un confort et une aisance de port remarquables, son fermoir simple, estampé, mériterait une amélioration à ce niveau de prix. Un fermoir usiné avec micro-réglage serait plus en phase avec le positionnement haut de gamme de cette montre.

Au final, l’Aquastar Benthos 500 II Founders Edition est une réédition réussie qui ravira les amateurs de montres de plongée vintage. Avec son mouvement chronographe unique, ses améliorations fonctionnelles subtiles et son esthétique fidèle à l’original, cette montre incarne à merveille l’esprit des années 60-70 dans un package moderne et fiable. Un must pour les collectionneurs en quête d’une pièce authentique et chargée d’histoire !