Apple Watch X : une révolution en perspective pour le 10e anniversaire ?

Alors que l'Apple Watch a marqué le marché des montres connectées il y a près d'une décennie, les rumeurs autour de l'Apple Watch X promettent une transformation radicale avec un design raffiné et de nouvelles fonctionnalités de santé.

Les innovations de design de l'Apple Watch X

L'Apple Watch X devrait arborer un profil plus fin, grâce à l'introduction d'une nouvelle carte mère en cuivre revêtue de résine (RCC). Cette avancée pourrait permettre d'intégrer une batterie plus grande ou d'autres composants sans augmenter l'épaisseur de la montre.

Des améliorations significatives sont également attendues au niveau de la durée de vie de la batterie, un point souvent critiqué par les utilisateurs actuels. Cette performance serait rendue possible par une utilisation plus efficace des composants internes.

Finally get to share these renders I've been working on! 👀 Exclusive look at the upcoming Apple Watch Series X via @appltrack, based on the latest leaks and rumors as well as our own predictions. pic.twitter.com/7dSSy9cEqa — Shea (@concept_central) April 19, 2024

Des fonctionnalités de santé révolutionnaires

L'Apple Watch X pourrait intégrer un capteur de pression sanguine, offrant ainsi des données de santé plus complètes et des alertes proactives pour les problèmes potentiels. Ce modèle pourrait également inclure des fonctionnalités pour détecter les troubles du sommeil comme l'apnée du sommeil et l'hypertension.

Des rumeurs suggèrent également que la montre pourra suivre le rythme cardiaque, détecter la fièvre et surveiller les niveaux de stress, marquant un pas en avant dans la capacité des smartwatches à gérer la santé de l'utilisateur de manière proactive.

Connectors of next generation of Watch has completely redesigned…

Literally if you have old bands now, just sell it🤷‍♀️It's 100% accurate — Kosutami (@Kosutami_Ito) December 20, 2023

Améliorations du logiciel et de l'intelligence artificielle

Prévue pour fonctionner sous watchOS 11, l'Apple Watch X pourrait inclure des capacités d'intelligence artificielle améliorées, avec une version plus réactive de Siri. Ces améliorations pourraient rendre la montre plus autonome et capable de gérer diverses tâches directement depuis le poignet.

Options de couleurs et de design

L'Apple Watch actuelle est disponible dans une variété de couleurs et de styles de bracelets. Pour l'Apple Watch X, nous attendons le maintien de ces choix avec peut-être l'introduction de nouvelles options pour marquer l'année anniversaire.

Une déception notable concerne l'absence de rumeurs sur un design plus varié. De nombreux utilisateurs espèrent depuis longtemps une montre au design rond, qui marierait style classique et technologie moderne.

Prix et disponibilité attendus de l'Apple Watch X

Le prix de départ de l'Apple Watch X est attendu autour de 399 € pour les modèles de 41mm et pourrait atteindre 429 € pour les versions de 45mm. Ces prix pourraient cependant augmenter pour les versions améliorées, reflétant les avancées matérielles et de design.

Apple Micro LED update: 1. My latest survey indicates that Apple has canceled the Micro LED Apple Watch projects because Apple thinks that Micro LED can't add significant value to this product, and the production costs are too high to make it economically viable. 2. Apple has… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 1, 2024

En conclusion, avec son design plus fin, une meilleure autonomie de batterie, et une panoplie de fonctionnalités de santé, l'Apple Watch X s'annonce comme une avancée significative dans l'évolution des montres connectées. L'introduction d'un nouveau système de bracelet magnétique et les rumeurs d'améliorations significatives indiquent que cette version pourrait bien redéfinir les standards du marché, tout en suscitant un vif intérêt pour ses nouvelles capacités esthétiques et fonctionnelles.