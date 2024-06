Apple Watch X : Les plus grandes améliorations que je veux voir

Commentaire : Plus d’utilisations pour Double Tap et un design rafraîchi pourraient propulser la prochaine montre connectée d’Apple vers l’avant.

Entre la récente mise à jour annoncée de WatchOS 11 et la fonctionnalité Double Tap de l’Apple Watch Series 9 de l’année dernière, la montre connectée d’Apple continue de progresser par petites étapes mais importantes.

Mais l’entreprise pourrait avoir de grands projets pour l’Apple Watch de cette année, si un rapport de Bloomberg s’avère exact. Apple pourrait rompre avec sa convention de dénomination habituelle et appeler sa prochaine montre connectée Apple Watch X (lue comme 10) en l’honneur du dixième anniversaire de l’appareil, similaire à l’iPhone X, selon le rapport.

L’Apple Watch X, qui pourrait être lancée cette année ou en 2025, pourrait avoir un design plus fin, un nouveau mécanisme d’attache des bracelets, un écran micro-LED et la surveillance de la pression artérielle, selon Bloomberg. La nouvelle montre pourrait également être plus économe en énergie grâce à un nouveau type de panneau d’affichage OLED, selon le média coréen The Elec.

Il y a beaucoup de façons dont Apple pourrait améliorer sa montre connectée. L’entreprise pourrait transformer sa montre en un assistant de santé encore plus intelligent et utile avec une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle. Étant donné que Double Tap est relativement nouveau, il y a beaucoup d’opportunités pour des mises à jour et des optimisations qui le rendent plus pratique que de toucher l’écran. Des changements comme ceux-ci pourraient être particulièrement importants alors qu’Apple fait face à une nouvelle concurrence de Google avec son Fitbit, qui prévoit de lancer de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA cette année, et de l’anneau Galaxy de Samsung à venir.

Avec WatchOS 11, Apple commence à répondre à certains des défauts de l’Apple Watch en ajoutant des fonctionnalités que j’attendais depuis des années, comme la possibilité de personnaliser les objectifs d’activité par jour. Mais il y a encore d’autres façons dont l’Apple Watch pourrait évoluer en 2024.

plus d’intelligence artificielle, notamment pour les fonctionnalités liées à la santé

Apple a donné un coup de pouce à l’Apple Watch Series 9 en faisant d’elle le premier modèle capable de traiter certains types de requêtes Siri localement. Les requêtes qui ne nécessitent pas de réponse d’Internet — comme régler des alarmes ou des minuteries — peuvent être effectuées directement sur l’appareil sans passer par le cloud, accélérant ainsi le processus. Siri peut également répondre à des questions liées à la santé de cette manière, permettant de répondre à des demandes sur votre sommeil de la nuit précédente et sur la progression des anneaux d’activité.

Mais Apple pourrait rendre sa montre encore plus intuitive en tant qu’agent de santé, et cette nouvelle fonctionnalité de Siri semble n’être qu’une étape dans cette direction. L’essor de l’IA générative a ouvert de nouvelles possibilités pour rendre les données plus faciles à comprendre en fournissant des réponses de manière plus conversationnelle.

Fitbit de Google, l’un des concurrents d’Apple dans le domaine du suivi de la santé, expérimente déjà dans ce domaine. En octobre, Fitbit a annoncé un nouveau programme appelé Fitbit Labs qui sera lancé cette année. Il connectera initialement certains points de données et utilisera l’IA générative pour répondre à des questions telles que pourquoi vous étiez plus fatigué que d’habitude après votre course matinale. L’entreprise pense également que l’IA peut aider les utilisateurs à définir des objectifs de fitness réalistes, comme l’a récemment déclaré Ajay Surie de Google à CNET.

Ce type de perspicacité irait au-delà du simple enregistrement de données et de leur transformation en graphiques ou tableaux. Cela rendrait plus facile de changer réellement vos habitudes en fonction des informations provenant de votre montre connectée. Les anneaux d’activité de l’Apple Watch vous encouragent déjà à vous lever et à bouger ou à faire quelques pas supplémentaires. Et l’application Vitals à venir dans WatchOS 11 vous montrera quand certaines métriques de santé mesurées pendant la nuit peuvent être déréglées. Imaginez maintenant à quel point ces informations pourraient être plus motivantes et utiles si Apple avait son propre type d’assistant de santé.

Les futures Apple Watch pourraient en effet inclure plus d’outils de santé alimentés par l’IA. Bloomberg rapporte que le géant de la technologie travaille sur un programme de coaching alimenté par l’IA qui fournirait aux porteurs d’Apple Watch des suggestions et des conseils personnalisés. Apple vient également d’annoncer une série de mises à jour pour Siri, donc il ne serait pas surprenant de voir plus d’améliorations de l’assistant virtuel d’Apple arriver également sur la montre.

plus de fonctionnalités pour Double Tap

Apple devrait approfondir Double Tap en ajoutant plus d’options de personnalisation. Le mouvement, qui consiste à tapoter deux fois le pouce et l’index ensemble, permet actuellement de faire défiler vos widgets, répondre à un appel téléphonique, retarder une alarme, mettre en pause une minuterie et plus encore.

Double Tap n’est pas censé remplacer le toucher de votre montre, donc sa fonctionnalité est naturellement limitée par rapport à d’autres gestes comme toucher et balayer. Mais j’aimerais voir plus de façons de personnaliser Double Tap. Vous pouvez décider si Double Tap avance votre pile de widgets ou sélectionne un widget, ou s’il met en pause la musique ou passe à la piste suivante.

Bien que j’apprécie cette flexibilité, j’aimerais qu’il y ait d’autres options. Par exemple, vous devriez pouvoir choisir de répéter une minuterie au lieu de la terminer, ou de retarder une alarme plutôt que de la désactiver. En ce moment, Double Tap désactive simplement les minuteries et retarde les alarmes, sans option pour choisir l’autre action. J’aimerais pouvoir choisir, ou peut-être tapoter trois fois, pour effectuer l’autre option.

Maintenant qu’Apple ouvre Double Tap pour que les développeurs d’applications puissent choisir des actions spécifiques au sein de leur application qui fonctionnent avec la fonctionnalité, nous pourrions effectivement voir plus d’utilisations à l’avenir.

un design mis à jour

L’Apple Watch a reçu quelques modifications de design au fil des ans, mais c’est l’Apple Watch Ultra plus coûteuse qui a reçu des mises à jour physiques plus significatives, comme un écran plus grand et une construction plus durable. Bien qu’Apple ne devrait pas trop s’éloigner de l’apparence actuelle du modèle, j’aimerais voir quelques changements. Apple a revu le design de l’iPhone pour son dixième anniversaire, donc je pourrais imaginer que l’entreprise fasse quelque chose de spécial pour la dixième génération de l’Apple Watch, comme peut-être une nouvelle finition ou couleur.

Bloomberg rapporte qu’Apple pourrait avoir quelques changements de design en préparation pour l’Apple Watch X. La société travaillerait sur un boîtier plus fin et des écrans microLED pour l’Apple Watch, ce qui rendrait son petit écran plus vif.

Un nouveau mode d’attache des bracelets pourrait également être en développement pour une future Apple Watch, selon le rapport, bien qu’il soit incertain si cela ferait ses débuts sur l’Apple Watch X. Un tel changement aurait probablement des avantages et des inconvénients pour les propriétaires d’Apple Watch. D’un côté, cela pourrait faciliter l’amincissement du boîtier de la montre, car le rapport de Bloomberg indique que le mode d’attache actuel occupe beaucoup d’espace. Mais cela briserait probablement la compatibilité avec la décennie passée de bracelets Apple Watch existants.

Le design n’est pas toujours l’élément le plus important lorsqu’il s’agit de gadgets technologiques. Mais les montres connectées font exception, étant donné qu’elles sont censées être portées en vue toute la journée. C’est l’un des rares cas où un design frais pourrait suffire à convaincre les propriétaires de montres plus anciennes de passer à la nouvelle version.

un bouton Action sur le modèle standard

Depuis le lancement de l’Apple Watch Ultra en 2022, j’attends l’arrivée du bouton Action sur les modèles Apple Watch moins chers. Le bouton Action s’est avéré être un moyen pratique de lancer rapidement un entraînement ou de naviguer entre les applications, et j’ai longtemps soutenu qu’il devrait faire partie de l’expérience Apple Watch par défaut. Lorsque j’ai essayé l’Apple Watch Ultra en 2022, par exemple, j’aimais l’utiliser pour démarrer un entraînement de marche en extérieur en quelques pressions. Utiliser la OnePlus Watch 2, qui possède un bouton de raccourci personnalisable, m’a également fait réaliser l’intérêt d’avoir une touche dédiée pour certaines tâches.

Maintenant qu’Apple a intégré le bouton Action à l’iPhone 15 Pro, j’espère qu’il se répandra à d’autres appareils, comme l’Apple Watch X attendue. Mettre le bouton Action sur des produits haut de gamme comme l’Apple Watch Ultra et l’iPhone

15 Pro était un bon point de départ, mais il devrait devenir standard sur toute la gamme – même sur les modèles d’iPhone moins chers.

Étant donné que les widgets jouent un rôle plus important dans la navigation générale de l’interface de l’Apple Watch grâce à la mise à jour WatchOS 10 de l’année dernière, il y a plus de place pour que les boutons physiques brillent dans des circonstances spécifiques, comme les raccourcis. Et c’est particulièrement important sur un écran aussi petit que celui de l’Apple Watch. Les modèles standard de l’iPhone 16 devraient également recevoir le bouton Action, selon Bloomberg et MacRumors, renforçant encore l’argument en faveur de son apparition sur les Apple Watch moins chères.

L’Apple Watch a parcouru un long chemin depuis son arrivée il y a près de 10 ans. J’aimerais voir Apple la pousser au niveau supérieur en intégrant plus d’intelligence dans le suivi de la santé. Apple pourrait également mettre la montre à jour avec des fonctionnalités utiles que nous avons vues sur d’autres produits, comme le bouton Action. Et elle pourrait embrasser les racines de l’appareil en tant qu’accessoire de mode avec un nouveau look.