Apple Watch Series 9 : nouvelle fonctionnalité de contrôle par tapotement

L’Apple Watch Series 9 a introduit une fonctionnalité permettant de contrôler les fonctions de la montre en tapotant deux fois le pouce et l’index ensemble. Cette innovation montre l’engagement d’Apple à améliorer l’interaction avec ses appareils.

Apple Watch X : un lancement très attendu

Bien que le Vision Pro soit le lancement matériel le plus médiatisé d’Apple cette année, la rumeur de l’Apple Watch X mérite également d’être suivie de près. Cette année marque le 10e anniversaire de l’annonce de la première montre connectée d’Apple, et l’on s’attend à une refonte majeure pour célébrer cet événement.

L’Apple Watch X (nom non officiel) pourrait présenter un design plus mince et un nouveau mécanisme d’attache de bracelet magnétique. Selon plusieurs rapports de Bloomberg, nous pourrions également voir de nouvelles fonctionnalités de santé, telles que la surveillance de la pression artérielle. Le nom rappelle l’iPhone X de 2017, qui avait marqué un changement de design significatif et coïncidait avec le 10e anniversaire de l’appareil.

Apple pourrait dévoiler l’Apple Watch X lors de son événement de lancement annuel à l’automne, aux côtés du dernier iPhone. Cependant, il est également possible que la Watch X soit lancée en 2025, puisque la première génération de l’Apple Watch a été expédiée en 2015, bien qu’elle ait été annoncée en 2014.

Un écran plus grand et un design plus fin

L’écran de l’Apple Watch a progressivement augmenté en taille, et cette année pourrait encore voir cette tendance se poursuivre, ou du moins offrir une option de taille plus grande. Selon un rapport de juin de l’analyste Apple Ming Chi Kuo, Apple proposera des options de tailles d’écran plus grandes pour la prochaine génération de l’Apple Watch, passant de 41 mm à 45 mm et de 45 mm à 49 mm. Parallèlement, le design de l’Apple Watch deviendra plus mince, selon Kuo.

De nouvelles technologies de santé pour l’Apple Watch X

Après avoir pivoté de la mode, Apple a trouvé du succès en positionnant l’Apple Watch comme un appareil de santé. Apple a introduit divers nouveaux outils de suivi de la santé ces dernières années, y compris la surveillance de l’oxygène dans le sang, la détection de la température et de nouvelles fonctionnalités logicelles pour les cyclistes et les coureurs. Cependant, la fonctionnalité de l’oxygène dans le sang n’est plus disponible dans les nouvelles montres Series 9 et Ultra 2 vendues aux États-Unis en raison d’un litige en cours sur les brevets.

L’Apple Watch de l’année prochaine pourrait voir l’ajout de quelques fonctionnalités supplémentaires de suivi de la santé, augmentant potentiellement son utilité en tant qu’appareil de bien-être et de fitness. Apple pourrait ajouter une nouvelle fonctionnalité qui peut montrer quand la pression artérielle d’une personne est élevée, selon un article de Bloomberg de novembre. Elle serait apparemment accompagnée d’un journal de pression artérielle, permettant aux utilisateurs de noter quand l’élévation s’est produite. Mais elle ne fournirait pas de mesures exactes de la pression systolique et diastolique, selon Bloomberg.

Le rapport suggère également que l’Apple Watch pourrait obtenir un nouveau système pour détecter l’apnée du sommeil en surveillant les habitudes de sommeil et de respiration d’un individu. Cela constituerait une expansion significative des fonctionnalités actuelles de suivi du sommeil de l’Apple Watch, qui sont limitées par rapport à celles offertes par Oura, Fitbit et d’autres.

Apple développe également un moyen de vérifier les niveaux de glucose dans le sang sans piquer le doigt, grâce à des capteurs infrarouges et autres. Cependant, il est peu probable que cette fonctionnalité arrive sur l’Apple Watch cette année, si elle arrive un jour.

Surveillance de l’oxygène dans le sang : une incertitude

Compte tenu du litige actuel sur les brevets, il est incertain si l’Apple Watch X inclura la surveillance de l’oxygène dans le sang. Actuellement, l’Apple Watch Series 9 et l’Ultra 2 ne sont pas livrées avec cette fonctionnalité aux États-Unis. La Commission du commerce international a récemment statué que les capteurs d’oxygène dans le sang de l’Apple Watch 9 et de l’Ultra 2 enfreignent les brevets de Masimo, un fabricant de dispositifs médicaux.

Bracelets magnétiques

Si vous possédez ou avez déjà possédé une Apple Watch, vous savez que les bracelets glissent sur les bords du châssis et se cliquent dans un mécanisme de verrouillage. Après environ une décennie, cela pourrait changer avec l’Apple Watch X. Dès cette année, Apple pourrait introduire un mécanisme permettant aux bracelets de se fixer magnétiquement au boîtier de la montre. Cela permettrait apparemment de libérer de l’espace à l’intérieur pour accueillir d’autres composants tels que des batteries plus grandes.

Affichage microLED

Depuis des années, des rumeurs circulent sur l’arrivée d’un écran microLED sur l’Apple Watch. Il est possible que ces rumeurs se concrétisent cette année ou l’année prochaine.

Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, s’attend à ce que la technologie microLED arrive sur l’Apple Watch X, mais il n’est pas clair si la montre fera ses débuts cette année ou l’année prochaine. Cependant, un rapport de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo indique que l’attente pourrait être plus longue. Selon Kuo, l’Apple Watch disposera d’un écran microLED en 2025 ou 2026, mais pas en 2024.

La technologie microLED est plus économe en énergie que l’OLED actuellement utilisée sur l’Apple Watch. Elle est également plus lumineuse et plus réactive que les écrans OLED, ce qui permettrait une visualisation plus cohérente sous tous les angles.

L’Apple Watch dans le futur

Apple investit massivement dans la catégorie de la santé et du bien-être, cherchant à pousser l’Apple Watch en avant en tant qu’appareil de suivi de la santé. En ajoutant de nouvelles fonctionnalités de santé et en améliorant la technologie d’affichage, Apple pourrait attirer plus de clients souhaitant une montre connectée qui les aide à rester en bonne santé et en forme. La société travaille également sur une fonctionnalité de surveillance du glucose non invasive. Cela pourrait changer la façon dont des millions de personnes dans le monde vérifient leur taux de glucose, un processus qui nécessite actuellement de se piquer le doigt.