Apple Watch Series 9 : 10 astuces et fonctions cachées à découvrir absolument !

L’Apple Watch Series 9 regorge de fonctionnalités innovantes qui révolutionnent l’expérience utilisateur. Des gestes intuitifs comme le double tap au système de localisation ultra-précis, en passant par un Siri plus performant que jamais, cette montre connectée repousse les limites. Découvrez nos 10 astuces pour exploiter tout le potentiel de votre Series 9 et simplifier votre quotidien !

Le double tap, le nouveau geste incontournable

Exclusive aux Apple Watch Series 9 et Ultra 2, la fonctionnalité de double tap transforme la façon d’interagir avec votre montre. Grâce à la puce S9 SiP, ce geste remplace le bouton principal dans de nombreuses apps.

Parmi ses multiples usages :

Démarrer/arrêter un chronomètre

Prendre une photo

Répondre à un appel

Naviguer dans votre Smart Stack

Activé par défaut, le double tap est personnalisable depuis les réglages Gestes de votre montre. Un geste simple et intuitif qui fluidifie l’expérience utilisateur au quotidien.

Retrouvez votre iPhone en un clin d’œil

Fini le casse-tête pour retrouver votre iPhone égaré ! La nouvelle fonction Localisation de précision exploite la puce Ultra Wideband des iPhone 15 et de l’Apple Watch Series 9 pour vous guider pas à pas.

Avec des indications visuelles, sonores et haptiques, impossible de passer à côté de votre iPhone, même s’il est tombé entre deux coussins. Et grâce à la compatibilité avec les AirTags, vous pouvez même localiser vos clés ou tout autre objet important.

Pour activer la Localisation de précision :

Ouvrez l’app Localiser et sélectionnez Objets

Choisissez votre iPhone ou AirTag et appuyez sur Trouver à proximité

Suivez les instructions à l’écran et rapprochez-vous de l’objet recherché

Une fonctionnalité qui va changer la vie des têtes en l’air !

Siri, votre assistant santé personnel

Autre nouveauté majeure de la Series 9 : Siri est désormais capable de traiter les requêtes directement depuis la montre, sans connexion. Résultat, des réponses ultra-rapides pour lancer un entraînement ou régler une alarme.

Mais la vraie révolution, c’est l’accès aux données de santé. Vous pouvez désormais demander à Siri des informations sur votre sommeil, votre rythme cardiaque ou même lui dicter votre température corporelle. Toutes ces données sont ensuite synchronisées avec l’app Santé de votre iPhone.

Pour profiter pleinement de Siri, pensez à activer « Lever pour parler » et « Siri hors connexion » dans les réglages de votre Apple Watch. Votre assistant personnel n’aura plus de secrets pour vous !

Optimisez l’autonomie de votre Series 9

Même si l’Apple Watch Series 9 offre déjà une autonomie confortable de 18 heures, quelques réglages permettent de gagner encore en endurance. Certes, vous devrez renoncer à certaines fonctionnalités, mais c’est parfois nécessaire.

Voici comment booster la batterie de votre montre :

Désactivez l’actualisation en arrière-plan des apps

Activez la recharge optimisée

Désactivez les alertes haptiques

Éteignez l’affichage permanent

Passez en mode basse consommation

Des ajustements simples qui peuvent faire la différence quand chaque minute compte.

5 fonctions méconnues à découvrir

Saviez-vous que votre Apple Watch cachait encore bien des secrets ? Talkie-walkie, déverrouillage du Mac, modes de la lampe torche… Autant de fonctionnalités pratiques qui facilitent le quotidien.

Et ce n’est pas tout ! Voici 5 astuces supplémentaires à connaître absolument :

Énoncer l’heure à haute voix en tapotant l’écran avec deux doigts

Obtenir l’heure par retour haptique avec un appui long à deux doigts

Utiliser la dictée vocale en temps réel en appuyant trois fois sur la couronne

Enregistrer vos phrases favorites pour la dictée vocale

Accéder directement à vos phrases enregistrées lors de la saisie

Des petits plus qui font toute la différence et démontrent une fois de plus le savoir-faire d’Apple en matière de montres connectées.

Avec ces astuces en poche, vous êtes paré pour exploiter pleinement le potentiel de votre Apple Watch Series 9. Une montre connectée à la pointe de la technologie, pensée pour simplifier votre vie et vous accompagner dans tous vos défis, qu’ils soient sportifs ou professionnels. Alors, prêt à révolutionner votre quotidien avec la Series 9 ?