Apple Watch Series 10 : La révolution au poignet qui Va vous faire oublier votre series 9 !

La nouvelle Apple Watch Series 10 débarque avec son lot de fonctionnalités inédites et un design repensé. Mais est-ce vraiment le moment de troquer votre fidèle Series 9 contre ce nouveau bijou technologique ? Plongeons dans une comparaison détaillée pour vous aider à faire le bon choix.

Une décennie d’innovation au poignet

L’Apple Watch fête ses dix ans cette année, et la firme de Cupertino compte bien marquer le coup avec sa Series 10. Dévoilée lors de la grand-messe annuelle d’Apple, cette nouvelle itération se distingue par un écran plus grand, un boîtier plus fin, et des fonctionnalités santé encore plus poussées. Mais la question que tout le monde se pose : ces évolutions justifient-elles vraiment de passer à la caisse ?

Aux côtés de cette nouvelle montre connectée, Apple a également présenté une nouvelle teinte pour l’Apple Watch Ultra 2, sa gamme iPhone 16, ainsi que deux nouveaux modèles d’AirPods. Un programme chargé qui promet de faire vibrer les aficionados de la marque à la pomme.

Face-à-face technique : Series 10 vs Series 9

Avant de plonger dans les détails, jetons un œil aux spécifications techniques de ces deux modèles :

Caractéristiques Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 10 Autonomie 18 heures 18 heures Taille d’écran 41 mm et 45 mm 42 mm et 46 mm Résistance IP6X (poussière), 50m (eau) IPX6 (poussière), 50m (eau) Matériaux Acier inoxydable Aluminium et titane Luminosité Jusqu’à 2000 nits Jusqu’à 2000 nits Fonctionnalités spéciales Suivi du cycle, GPS, contrôle vocal, cardiofréquencemètre Détection de l’apnée du sommeil, capteur de profondeur et de température de l’eau, design plus fin et léger

Pourquoi craquer pour l’Apple Watch Series 10 ?

1. Un écran qui en met plein la vue

Si l’écran de votre Series 9 vous semble parfois un peu étriqué, la Series 10 pourrait bien vous faire changer d’avis. Avec une surface d’affichage active 9% plus grande que son prédécesseur, cette nouvelle montre offre un confort visuel inédit. Fini les erreurs de frappe sur le clavier virtuel ou les faux appuis sur les icônes !

Les dimensions passent de 41 mm et 45 mm pour la Series 9 à 42 mm et 46 mm pour la Series 10. Un gain qui peut sembler minime sur le papier, mais qui fait toute la différence au quotidien. D’autant plus que le boîtier est 10% plus fin et plus léger, offrant un confort accru, notamment pour le suivi du sommeil.

Mais ce n’est pas tout ! La Series 10 inaugure un écran OLED grand angle, une première dans la gamme. Résultat ? Un angle de vue 40% plus large que sur la Series 9. De quoi consulter vos notifications d’un simple coup d’œil, même dans les situations les plus improbables.

L’apnée du sommeil n’a qu’à bien se tenir

2. Un gardien de votre sommeil encore plus vigilant

Si vous êtes de ceux qui utilisent leur montre connectée comme un véritable assistant santé, la Series 10 a de quoi vous séduire. Apple introduit une nouvelle fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil, un trouble qui toucherait près de 5% de la population française.

Comment ça marche ? L’accéléromètre de la montre analyse vos mouvements nocturnes pour détecter d’éventuelles interruptions de votre rythme respiratoire. Ces données sont ensuite compilées dans une nouvelle métrique baptisée « Perturbations respiratoires ». Vous pourrez consulter ces informations dans l’application Santé sur des périodes d’un mois, six mois ou un an.

Si la montre détecte des schémas évoquant une apnée du sommeil, vous recevrez une notification. Apple annonce que cette fonctionnalité sera bientôt homologuée par la FDA américaine, gage de son sérieux. Une vraie plus-value pour ceux qui souhaitent garder un œil sur leur santé nocturne.

Un design qui fait peau neuve

3. Des finitions qui font tourner les têtes

Pour marquer ses dix ans, l’Apple Watch s’offre un petit lifting. La Series 10 introduit une nouvelle finition « jet black », un noir profond au rendu brillant et réfléchissant. Ce résultat est obtenu grâce à un procédé complexe impliquant des nanoparticules polies et pas moins de 30 étapes de finition. De quoi faire de l’ombre à vos plus belles montres traditionnelles !

Mais ce n’est pas tout. La Series 10 se décline également dans un or rose revisité et un aluminium brossé argenté. Pour ceux qui recherchent encore plus d’exclusivité, Apple propose des boîtiers en titane de qualité aérospatiale, disponibles en finition naturelle, or ou ardoise. Un matériau plus léger que l’acier inoxydable de la Series 9, pour un confort accru au quotidien.

Et si on gardait la Series 9 ?

Malgré toutes ces nouveautés alléchantes, la Series 9 reste une excellente montre connectée. Voici deux bonnes raisons de lui rester fidèle :

1. Un rapport qualité-prix imbattable

Avec l’arrivée de la Series 10, affichée à 399 euros, le prix de la Series 9 devrait connaître une baisse significative. On trouve déjà des offres à 100 euros de moins que le tarif de lancement sur certaines plateformes. C’est donc le moment idéal pour s’offrir une Apple Watch si vous voulez profiter de l’essentiel des fonctionnalités sans vous ruiner.

2. Des fonctionnalités aquatiques dispensables pour beaucoup

La Series 10 introduit un nouveau capteur de profondeur (jusqu’à 6 mètres sous l’eau) et un capteur de température de l’eau. Des fonctions certes intéressantes pour les nageurs, surfeurs et plongeurs, mais qui resteront anecdotiques pour la majorité des utilisateurs. Si vous retirez systématiquement votre montre avant d’aller nager, ces nouveautés ne vous apporteront pas grand-chose.

Le verdict : faut-il craquer pour la Series 10 ?

Au final, le choix entre la Series 9 et la Series 10 dépendra largement de vos besoins et de votre budget. Si vous êtes un aficionado de la dernière technologie, que vous accordez une grande importance au suivi de votre santé (notamment du sommeil) et que vous appréciez un design raffiné, la Series 10 pourrait bien être votre prochaine compagne de poignet.

En revanche, si vous cherchez avant tout une montre connectée fiable et performante sans vous ruiner, la Series 9 reste un excellent choix. Avec la baisse de prix attendue, elle représente un investissement judicieux pour qui veut découvrir l’univers des montres connectées ou simplement bénéficier de l’écosystème Apple à moindre coût.

Quelle que soit votre décision, une chose est sûre : avec ces deux modèles, Apple confirme sa position de leader sur le marché des montres connectées. Entre innovations technologiques et design soigné, la firme à la pomme continue de redéfinir ce qu’on peut attendre d’un accessoire au poignet. Alors, prêt à franchir le pas vers le futur de l’horlogerie connectée ?