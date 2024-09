Apple Watch Series 10 : détection de l’apnée du sommeil et résistance à l’eau améliorée au programme ?

À quelques jours de l’événement Glowtime d’Apple, les rumeurs s’intensifient autour de la prochaine Apple Watch. Détection de l’apnée du sommeil, meilleure résistance à l’eau et nouveaux cadrans : la Series 10 pourrait bien révolutionner le marché des montres connectées. Décryptage des dernières fuites avant la grande révélation.

Un capteur ECG amélioré pour détecter l’apnée du sommeil

Selon des sources proches d’Apple, citées par 9to5Mac et Bloomberg, la nouvelle Apple Watch Series 10 (ou Apple Watch X) serait équipée d’un capteur ECG/fréquence cardiaque amélioré. Cette mise à niveau permettrait notamment :

Une détection de l’apnée du sommeil , une fonctionnalité longtemps attendue

, une fonctionnalité longtemps attendue Des résultats plus précis pour l’ensemble des mesures de santé

pour l’ensemble des mesures de santé De nouvelles fonctionnalités liées à la santé et au bien-être

Mark Gurman de Bloomberg précise que cette fonction serait disponible sur la Series 10 et l’Ultra 3. La montre pourrait ainsi alerter l’utilisateur en cas de signes d’apnée du sommeil et recommander une consultation médicale.

Un traitement des données de santé repensé

Au-delà du hardware, Apple réviserait également sa façon de traiter les données de santé :

De nouveaux algorithmes dans l’application Santé de l’iPhone

dans l’application Santé de l’iPhone Détection de la fibrillation auriculaire déportée sur l’iPhone

déportée sur l’iPhone Possible intégration avec la nouvelle application Vitals de watchOS 11

Il est à noter que ces fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles dès le lancement, mais arriver via une mise à jour ultérieure de watchOS.

Une résistance à l’eau renforcée pour les sports nautiques

La Series 10 franchirait un nouveau cap en termes d’étanchéité :

Certification pour les sports nautiques à haute vitesse jusqu’à 20 mètres de profondeur

Possible intégration de l’application Depth , jusqu’ici réservée à l’Apple Watch Ultra

, jusqu’ici réservée à l’Apple Watch Ultra Un bond significatif par rapport à la Series 9, limitée à 50 mètres en eau peu profonde

Un écran plus grand et de nouveaux cadrans

D’autres améliorations sont évoquées pour cette nouvelle génération :

Écrans de 44mm et 48mm , contre 41mm et 45mm pour la Series 9

, contre 41mm et 45mm pour la Series 9 Nouveau cadran « Reflections » réagissant à la lumière ambiante

réagissant à la lumière ambiante Cadran Hermès « Regatta » pour un accès facilité aux minuteurs

Une annonce imminente, mais un lancement potentiellement décalé

Si ces fonctionnalités devraient être annoncées lors de l’événement Glowtime du 23 septembre, leur disponibilité effective pourrait être retardée :

Possible activation via une mise à jour future de watchOS

Stratégie similaire à celle adoptée pour des fonctionnalités précédentes

Bien que ces informations restent à confirmer, l’attente ne sera plus longue avant les annonces officielles d’Apple. Les amateurs de technologie et de santé connectée seront particulièrement attentifs aux nouvelles capacités de l’Apple Watch en matière de suivi du sommeil et d’activités aquatiques.

Rendez-vous lundi pour découvrir si ces rumeurs se confirment et quelles autres surprises Apple nous réserve pour sa nouvelle gamme de montres connectées.