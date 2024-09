Apple Watch Hermès Series 10 : l’alliance parfaite entre technologie et élégance

Apple et Hermès poursuivent leur collaboration de longue date en dévoilant une nouvelle collection de montres connectées alliant innovation technologique et raffinement esthétique. Ces modèles exclusifs se distinguent par leurs bracelets luxueux et leurs cadrans personnalisés.

Une collaboration qui perdure depuis 2015

Depuis 2015, Apple et Hermès unissent leurs forces pour créer des versions haut de gamme de l’Apple Watch. Cette année, la collection s’enrichit avec les nouveaux modèles Apple Watch Hermès Series 10 et Apple Watch Hermès Ultra 2. Bien que techniquement identiques aux versions standard, ces montres se démarquent par leurs finitions exclusives et leurs bracelets en cuir d’exception.

Des bracelets qui font toute la différence

La nouvelle collection Apple Watch Hermès Series 10 propose plusieurs nouveautés :

Le bracelet métallique « Grand H » avec des maillons articulés en forme de H

Le bracelet « Torsade » en tissu tressé, disponible en simple ou double tour

Le bracelet « Twill Jump Attelage », le plus fin de la collection

Le bracelet en cuir « Happi », fin et élégant avec sa boucle métallique signature

Les classiques « Single Tour » et « Double Tour » en cuir

L’Apple Watch Hermès Ultra 2 pour les aventuriers chics

Pour la première fois, Hermès propose une version luxueuse de l’Apple Watch Ultra. Ce modèle robuste s’accompagne d’un bracelet en tissu technique bleu marine, parfait pour les activités terrestres et aquatiques. Son design s’inspire de l’univers nautique, alliant fonctionnalités avancées et élégance.

Des cadrans exclusifs

En plus des bracelets, les Apple Watch Hermès se distinguent par leurs cadrans personnalisés. Ces designs uniques ne sont disponibles que sur les éditions Hermès, ajoutant une touche d’exclusivité supplémentaire à ces montres connectées de luxe.

Un mariage réussi entre technologie et haute couture

Cette collaboration entre Apple et Hermès prouve qu’il est possible de concilier l’aspect pratique d’une montre connectée avec l’élégance d’un accessoire de mode haut de gamme. Ces modèles s’adressent aux amateurs de technologie soucieux de leur apparence et prêts à investir dans un objet d’exception.

Disponibilité

Les précommandes pour les Apple Watch Hermès Series 10 et Ultra 2 sont d’ores et déjà ouvertes sur le site web d’Hermès. La commercialisation officielle débutera le 20 septembre 2024 dans les boutiques Hermès et sur leur site internet.

Bien que les prix ne soient pas mentionnés dans l’article, on peut s’attendre à ce que ces éditions spéciales soient nettement plus onéreuses que les modèles Apple Watch standard, reflétant ainsi leur statut d’accessoires de luxe.