Apple Watch : des ventes en baisse au 2e trimestre, mais toujours leader du marché des montres connectées !

Malgré une légère baisse des ventes au deuxième trimestre 2024, l’Apple Watch reste la montre connectée la plus vendue au monde. Cependant, la concurrence chinoise, menée par Huawei et Xiaomi, gagne du terrain sur le marché global des appareils portables au poignet. Découvrez les derniers chiffres et tendances de ce secteur en pleine évolution.

Des chiffres de ventes contrastés pour l’Apple Watch

Selon les dernières estimations de l’International Data Corporation (IDC), les ventes de l’Apple Watch auraient connu une baisse au deuxième trimestre 2024 :

5,7 millions d’unités vendues entre avril et juin 2024

Contre 6,5 millions au même trimestre en 2023

Une baisse de 800 000 unités

Il est à noter que ces chiffres diffèrent de ceux publiés par Canalys la semaine dernière, qui estimait les ventes à 7,7 millions d’unités pour la même période.

Apple face à la concurrence chinoise sur le marché global des wearables

Sur le marché plus large des appareils portables au poignet, qui inclut les bracelets connectés, l’Apple Watch se classe en troisième position :

Huawei : 8,9 millions d’unités vendues (contre 6,3 millions en 2023) Xiaomi Apple : 13,1% de part de marché

Les raisons du succès de Huawei

La forte croissance de Huawei s’explique par plusieurs facteurs :

Le succès de modèles comme le Huawei Fit 3

Une domination sur le marché chinois avec 6 millions de ventes

Une présence forte dans le segment des montres connectées haut de gamme

Xiaomi : une croissance mondiale malgré un recul en Chine

Le constructeur chinois Xiaomi connaît une évolution intéressante :

Baisse des ventes en Chine

Hausse des ventes à l’international, notamment en Europe

Bonnes performances pour ses montres connectées et bracelets fitness

Samsung : une progression notable malgré une faible présence en Chine

Le géant coréen Samsung se maintient à la quatrième place mondiale :

Quasi-absence sur le marché chinois

Succès du bracelet connecté Galaxy Fit 3

Tendance positive par rapport au deuxième trimestre 2023

Les perspectives pour l’Apple Watch

Malgré cette concurrence accrue, l’avenir de l’Apple Watch reste prometteur :

Lancement attendu de l’Apple Watch Series 10 et de l’Ultra 3

Maintien probable de sa position de leader sur le marché des montres connectées haut de gamme

Potentiel de croissance sur les marchés internationaux

Bien que l’Apple Watch connaisse un léger recul de ses ventes ce trimestre, elle demeure la référence incontestée du marché des montres connectées. Face à la montée en puissance des constructeurs chinois sur le segment plus large des wearables, Apple devra continuer d’innover pour maintenir sa position dominante. Les prochaines générations d’Apple Watch seront cruciales pour affirmer le leadership de la marque à la pomme dans cet écosystème en constante évolution.