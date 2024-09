Apple Watch 10 vs Apple Watch Ultra 2 : laquelle choisir en 2024 ?

Apple a dévoilé sa nouvelle Apple Watch Series 10, apportant des améliorations significatives à sa montre connectée phare. Face à l’Apple Watch Ultra 2, le choix n’est pas évident. Découvrons les forces et faiblesses de chaque modèle pour vous aider à faire le bon choix.

Prix et disponibilité : un écart considérable

L’Apple Watch Series 10 est proposée à partir de 459 € pour le modèle 42 mm et 489 € pour le 46 mm. La version cellulaire coûte 100 € de plus. Les précommandes sont ouvertes pour une disponibilité le 20 septembre 2024.

L’Apple Watch Ultra 2, lancée en septembre 2023, est affichée à 899 €. Elle intègre d’office la connectivité cellulaire.

La Series 10 reste donc nettement plus abordable, même dans sa version titane haut de gamme (799 € en 42 mm, 849 € en 46 mm avec LTE).

Design : des approches différentes

L’Ultra 2 se démarque par :

Une résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres (contre 50 m pour la Series 10)

Un écran plus lumineux (3000 nits vs 2000 nits)

Un bouton Action programmable

Un boîtier en titane de série

La Series 10 riposte avec :

Un écran légèrement plus grand sur le modèle 46 mm

Un profil plus fin et léger

Un nouvel écran OLED grand angle pour une meilleure lisibilité

Confort au poignet : avantage Series 10

La Series 10 s’impose comme la plus confortable des deux :

Poids deux fois moindre que l’Ultra 2

4,7 mm plus fine

L’une des montres connectées les plus fines du marché

Autonomie : l’Ultra 2 domine

L’Ultra 2 offre 36 heures d’autonomie contre 18 heures pour la Series 10. Ces durées doublent en mode économie d’énergie pour les deux montres. La Series 10 n’apporte aucune amélioration sur ce point par rapport aux générations précédentes.

Fonctionnalités santé : quasi-égalité

Les deux montres proposent des fonctionnalités santé similaires :

Suivi de la fréquence cardiaque et de la température corporelle

Analyse du sommeil

Suivi du cycle menstruel

Détection des arythmies cardiaques et des fréquences anormales

La Series 10 se démarque avec la détection de l’apnée du sommeil (en attente d’autorisation FDA aux États-Unis). Cette fonctionnalité utilise l’accéléromètre pour détecter les mouvements corporels pouvant indiquer une respiration obstruée ou irrégulière.

Fonctionnalités intelligentes : match nul

Les deux montres sont compatibles avec watchOS 11, offrant :

La fonction de sécurité Check In

Une nouvelle application de traduction (20 langues)

La possibilité de mettre en pause les anneaux d’activité

Verdict : quel modèle choisir ?

Optez pour l’Apple Watch Series 10 si :

Vous recherchez la montre Apple la plus confortable et la plus fine

Votre budget est limité

La détection de l’apnée du sommeil vous intéresse

Préférez l’Apple Watch Ultra 2 si :

Vous avez besoin d’une autonomie supérieure

Vous recherchez la montre Apple la plus robuste

Le budget n’est pas un frein

En définitive, les deux montres offrent des expériences haut de gamme, mais avec des orientations différentes. La Series 10 mise sur la finesse et le confort, tandis que l’Ultra 2 privilégie l’autonomie et la robustesse. À vous de choisir selon vos priorités et votre budget !