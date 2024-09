Apple Watch 10 : les rumeurs s’emballent et les fans retiennent leur souffle

L’univers de l’horlogerie connectée s’apprête à vivre un moment historique avec l’arrivée imminente de l’Apple Watch 10. Entre innovations technologiques et design repensé, cette nouvelle itération promet de redéfinir nos attentes en matière de montres intelligentes. Plongeons dans les coulisses de ce qui pourrait bien être la révolution du poignet de 2024.

Une date de sortie qui bouscule les habitudes

La Apple Watch 10, également surnommée « Apple Watch X » par les passionnés de tech, s’apprête à faire son entrée en scène. Contrairement aux années précédentes, Apple bouleverse son calendrier habituel. La marque à la pomme a officiellement annoncé son prochain grand événement produit pour le 9 septembre, avec un slogan intriguant : « Glowtime ».

Cette date, un lundi, marque une rupture avec la tradition des lancements du mardi ou du mercredi. Pour mémoire, voici les dates de révélation des générations précédentes :

– Apple Watch Series 9 : mardi 12 septembre 2023

– Apple Watch Series 8 : mercredi 7 septembre 2022

– Apple Watch Series 7 : mardi 14 septembre 2021

– Apple Watch Series 6 : mardi 15 septembre 2020

Les fans pourront suivre l’événement en direct sur la chaîne YouTube d’Apple à partir de 19h, heure française.

Un prix stable malgré les innovations

Bien qu’aucune fuite crédible n’ait circulé concernant le prix, les experts s’attendent à ce que la Apple Watch 10 conserve le même tarif de départ que sa devancière, soit 429 €. Cette stratégie de stabilité des prix, observée depuis l’Apple Watch Series 3, devrait se poursuivre en 2024.

Voici les tarifs prévisionnels pour la France :

– Apple Watch Series 10 (41 mm, GPS uniquement) : 429 €

– Apple Watch Series 10 (45 mm, GPS uniquement) : 459 €

– Apple Watch Series 10 (41 mm, GPS + cellulaire) : 529 €

– Apple Watch Series 10 (45 mm, GPS + cellulaire) : 559 €

Un design qui voit grand

Selon Mark Gurman de Bloomberg, une source réputée fiable, la Apple Watch 10 arborerait un écran plus grand, se rapprochant des dimensions de l’Apple Watch Ultra 2. Pour rappel, l’écran de la Series 9 oscille entre 4,1 cm et 4,6 cm selon le modèle, tandis que celui de l’Ultra atteint 4,9 cm.

Ming-Chi Kuo, autre analyste respecté, évoque de nouveaux formats : 45 mm et 49 mm, contre 41 mm et 45 mm actuellement. Cette augmentation de taille pourrait s’accompagner d’une nouvelle couleur plus sombre, bien que sa nature exacte reste un mystère.

Enfin, Gurman mentionne un nouveau mécanisme magnétique pour les bracelets, facilitant leur changement.

Des fonctionnalités santé en quête de perfection

Apple travaillerait sur plusieurs outils de santé révolutionnaires pour sa montre connectée :

– Un moniteur de tension artérielle

– Un capteur d’apnée du sommeil

– Un moniteur de glucose

Le moniteur de tension artérielle rencontrerait cependant des difficultés lors des tests, notamment avec le nouveau design de la Series 10. S’il voit le jour, il ne remplacerait pas un tensiomètre traditionnel mais établirait une ligne de base pour détecter les variations de pression.

Le capteur d’apnée du sommeil, basé sur les niveaux d’oxygène dans le sang, fait également face à des défis, notamment en raison d’un litige juridique avec Masimo Corp. concernant la fonction d’oxymétrie.

Des performances boostées par l’IA

La Apple Watch 10 devrait embarquer une nouvelle puce, ouvrant la voie à des fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à voir Apple Intelligence, la nouvelle suite d’outils IA de la marque, débarquer immédiatement sur les montres connectées.

Une autonomie en progrès

Selon The Elec, un média sud-coréen, la Apple Watch 10 pourrait bénéficier d’une meilleure autonomie grâce à un écran OLED plus économe en énergie. Cette amélioration serait particulièrement bienvenue, offrant potentiellement une autonomie de deux jours, un argument de poids pour les utilisateurs intensifs.

watchOS 11 : l’écosystème s’enrichit

La Apple Watch 10 sera lancée avec watchOS 11, dont voici les principales nouveautés :

– L’application « Check In » d’iPhone désormais disponible sur Apple Watch

– Smart Stacks prend en charge les Live Activities

– Une nouvelle application « Vitals » pour visualiser les métriques de santé clés

– Améliorations du suivi des cycles menstruels et de la grossesse

– Nouvelle fonction de « charge d’entraînement » pour mesurer l’impact de l’intensité des exercices sur le corps

– L’application Translate fait son apparition sur Apple Watch

– La fonction Double Tap prend désormais en charge le défilement

– « Tap to Cash » permet d’envoyer et recevoir de l’argent via Apple Cash en rapprochant les montres ou un iPhone

L’Apple Watch 10 vaut-elle le coup ?

Si Apple parvient à intégrer au moins l’une des nouvelles fonctionnalités santé rumeurs, que ce soit la détection de l’apnée du sommeil ou le suivi de la tension artérielle, la Apple Watch 10 représentera un bond en avant significatif. Ces fonctionnalités seraient particulièrement utiles pour les personnes souhaitant surveiller leur ronflement et leur hypertension.

Il faut noter que la concurrence est rude, notamment avec la Samsung Galaxy Watch 7 qui propose déjà ces fonctionnalités. Si Apple ne parvient pas à résoudre les problèmes techniques rencontrés avec ces nouveaux outils de santé, il pourrait être judicieux d’attendre l’Apple Watch 11.

En fin de compte, l’Apple Watch 10 s’annonce comme une évolution majeure dans l’univers des montres connectées. Entre son design repensé, ses nouvelles fonctionnalités santé potentielles et ses performances améliorées, elle pourrait bien redéfinir nos attentes en matière d’horlogerie intelligente. Les amateurs de technologie et les adeptes de la marque à la pomme attendent avec impatience le 9 septembre pour découvrir si la réalité sera à la hauteur des rumeurs.