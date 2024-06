Apple suspend les ventes des Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis en raison d’un litige sur un brevet

Un litige concernant le brevet du capteur d'oxygène sanguin, présent sur les deux derniers modèles d'Apple Watch, est la principale raison de la suspension, qui entrera partiellement en vigueur le 21 décembre.

L'impact sur les ventes des derniers modèles d'Apple Watch

Si vous êtes aux États-Unis et que vous souhaitez offrir à vos proches la dernière Apple Watch pour les fêtes, vous devriez le faire avant le 21 décembre.

Apple a annoncé qu'il suspendra les ventes de ses deux derniers modèles d'Apple Watch, la Series 9 et la Watch Ultra 2, dans l'attente d'une interdiction prévue par la Commission du commerce international des États-Unis (ITC). L'agence fédérale envisage cette mesure en raison d'un litige sur un brevet de la technologie qu'Apple utilise dans le capteur d'oxygène sanguin des modèles les plus récents de sa montre connectée.

Les ventes seront interrompues sur Apple.com à partir de 15 heures, heure de l'Est, le 21 décembre

Les stocks dans les magasins physiques ne seront plus disponibles à la vente à partir du 24 décembre

L'interdiction de l'ITC ne concernerait qu'Apple, les montres continueront donc d'être vendues chez des détaillants comme Amazon et Best Buy pour le moment

Un long litige avec Masimo à l'origine de la suspension

La suspension fait suite à un long litige avec la société de technologie médicale Masimo. Comme le souligne Engadget, Masimo a poursuivi Apple en 2021, alléguant que le créateur de la montre connectée avait violé l'un de ses brevets liés à la surveillance de l'oxygène sanguin par la lumière.

Un juge a statué qu'Apple avait enfreint ces brevets et l'ITC a confirmé ce verdict en octobre. La décision a donné lieu à une période de révision présidentielle de 60 jours, qui expire le 25 décembre. Apple prend des mesures préventives pour se conformer au jugement.

Les options d'Apple pour remettre ses montres sur le marché

Apple dispose de plusieurs options pour remettre ses montres connectées sur le marché :

La société fera appel devant un tribunal fédéral

Elle a également la possibilité de parvenir à un accord avec Masimo

Désactiver les fonctionnalités de détection d'oxygène sanguin

Le 25 décembre, après la fin de la période de révision, davantage d'informations seront disponibles sur les plans futurs pour la Watch 9 et l'Ultra 2.

Un cas rare pour un géant comme Apple

Il est rare qu'une entreprise bloque avec succès les ventes d'un concurrent en invoquant une violation de brevet, car de nombreuses montres connectées se ressemblent et ont des caractéristiques similaires.

Que cela arrive à une entreprise « Goliath » comme Apple, le fabricant des montres les plus vendues au monde, est vraiment un exploit. La décision n'affecte pas l'Apple Watch SE, car cette montre ne dispose pas de capteurs de surveillance sanguine. L'interdiction ne s'applique pas non plus aux modèles antérieurs à la Series 9.

Masimo lance sa propre montre connectée de santé

Coïncidence, Masimo a également annoncé que sa propre montre intelligente de suivi de la santé, la Masimo W1, venait de recevoir l'autorisation de la Food and Drug Administration américaine, élargissant ses indications dans le pays en tant que dispositif médical destiné à être utilisé par les adultes dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins de longue durée et à domicile.

Ce litige sur les brevets entre Apple et Masimo montre à quel point les enjeux sont importants sur le marché très concurrentiel des montres connectées de santé. Les consommateurs américains devront patienter ou se tourner vers d'autres modèles en attendant qu'Apple trouve une solution pour remettre ses dernières Watch sur le marché.