L'Apple Watch Ultra 2 brille déjà par son écran, sa durée de batterie inégalée et sa qualité de construction. Cependant, les rumeurs sur l'avenir de l'écran microLED de l'Apple Watch Ultra pourraient être infondées.

Un revirement potentiel pour l'Apple Watch Ultra

Selon un rapport récent de the5krunner.com, les informations selon lesquelles Apple aurait abandonné son projet d'écran microLED pour l'Apple Watch sont « complètement absurdes ». Ce site, reconnu pour ses opinions tranchées et ses excellentes sources, offre un nouvel espoir pour ceux qui attendent avec impatience l'arrivée des écrans microLED sur les appareils portables.

Les avantages prometteurs du microLED

Les écrans microLED offriraient des avantages significatifs par rapport à l'actuelle technologie OLED, notamment une meilleure luminosité, une précision des couleurs améliorée, une plus grande longévité et l'absence du problème de marquage des écrans OLED. De plus, la gestion de l'alimentation pixel par pixel pourrait entraîner des économies d'énergie substantielles.

Un futur proche pour le microLED

Le site affirme qu'une montre connectée équipée d'un écran microLED sera lancée dans les deux prochains mois, mais pas par Apple. Tag Heuer serait « presque certainement » le premier à introduire cette technologie. Cependant, le coût élevé du microLED reste un obstacle.

Quand attendre l'Apple Watch Ultra 3 ?

Il est suggéré que l'Apple Watch Ultra 3 (prévue pour 2025) pourrait être le premier produit Apple à adopter l'écran microLED, suivie par d'autres appareils tels que l'iPhone et l'iPad. Cette timeline soulève des questions sur la stratégie d'Apple concernant l'introduction de nouvelles technologies dans ses produits.