Apple lance la collection Pride 2024 pour soutenir les communautés LGBTQ+

En cette année 2024, Apple enrichit sa gamme avec une nouvelle édition spéciale de l'Apple Watch, dédiée à la célébration et au soutien des communautés LGBTQ+ à travers le monde.

Une nouvelle édition Apple Watch pour célébrer la diversité

Apple introduit la nouvelle édition Pride de son célèbre Braided Solo Loop pour Apple Watch. Cette création s'inspire de la richesse des drapeaux des différentes communautés LGBTQ+, reprenant des couleurs vibrantes et fluorescentes. Le bracelet est également orné d'un passant gravé au laser avec l'inscription « PRIDE 2024 », symbolisant l'engagement continu d'Apple envers cette cause.

Des couleurs significatives

Le design du bracelet intègre des couleurs pleines de signification. Les teintes noire et marron rendent hommage aux communautés noires, hispaniques et latines, ainsi qu'à celles affectées par le VIH/SIDA. D'autre part, le rose, le bleu clair et le blanc sont utilisés pour représenter les individus transgenres et non-binaires, affirmant ainsi le soutien d'Apple à toutes les facettes de la diversité.

Soutien aux organisations de défense des droits LGBTQ+

À travers cette collection, Apple continue de soutenir des organisations de défense des droits LGBTQ+, telles que ILGA World, une fédération mondiale qui œuvre pour l'avancement des droits des personnes LGBTQ+ sur le plan international, et la Human Rights Campaign, qui lutte pour que toutes les personnes LGBTQ+ soient reconnues comme des citoyens à part entière. La liste des bénéficiaires inclut également Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, GLSEN, Equality Federation, le National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL et The Trevor Project.

Disponibilité et fonctionnalités interactives

L'Apple Watch Pride Edition Braided Solo Loop sera disponible à la commande à partir du 22 mai. Elle sera accompagnée d'un cadran de montre assorti et de fonds d'écran dynamiques pour iOS et iPadOS, qui seront inclus dans une prochaine mise à jour logicielle. Ces fonctionnalités permettront aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils pour refléter la diversité et la vibrance des communautés LGBTQ+.

En mettant en lumière les couleurs et les causes des communautés LGBTQ+, Apple ne se contente pas de célébrer la Pride ; l'entreprise contribue activement à promouvoir l'égalité et la reconnaissance pour tous, renforçant ainsi son engagement envers l'inclusion et la diversité au sein de la société.