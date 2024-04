Apple conteste l’interdiction américaine de vente des Apple Watches dotées de l’oxymétrie de pouls

Apple fait appel devant un tribunal américain pour contester l'interdiction de vente de ses montres intelligentes équipées de la fonctionnalité d'oxymétrie de pouls, suite à un litige sur les brevets avec la société de technologie médicale Masimo.

Les détails de l'appel d'Apple

Le conflit entre Apple et Masimo, qui dure depuis plus d'un an, a pris un nouveau tournant devant la Cour d'appel des États-Unis. Apple y conteste une décision de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC), qui avait initialement interdit la vente des montres Apple intégrant la mesure de l'oxygène dans le sang. Selon Apple, les revendications de Masimo concernant la validité de ses brevets et l'existence d'un produit concurrent étaient infondées.

Apple réfute la validité des brevets de Masimo sur la technologie de mesure de l'oxygène sanguin.

Apple affirme que les allégations de Masimo sur le développement d'un produit concurrent étaient hypothétiques.

L'argumentation d'Apple contre l'ITC

Apple a soutenu devant la cour que l'ITC avait outrepassé son autorité en émettant une interdiction dans un cas où l'industrie domestique requise n'existait pas. De plus, la société a contesté la décision de l'ITC, la jugeant basée sur des jugements de brevet « substantivement défectueux », certains ayant été depuis invalidés.

Apple a indiqué que les brevets actualisés de Masimo étaient rédigés spécifiquement pour cibler la nouvelle montre Apple.

Masimo a reconnu que ses affirmations de développement d'une smartwatch concurrente reposaient seulement sur des dessins CAO.

L'évolution du litige

L'ITC avait statué en faveur de Masimo au début de 2023, entraînant une action en justice fédérale par Apple pour éviter l'interdiction. Cependant, un procès a été déclaré nul lorsque les jurés n'ont pas pu parvenir à un verdict unanime. Apple a également fait appel à la Maison Blanche pour renverser l'interdiction de l'ITC, mais sans succès. Peu avant Noël, Apple a suspendu la vente des deux derniers modèles aux États-Unis pour se conformer à la décision de l'ITC.

Apple a temporairement désactivé la fonctionnalité litigieuse par une mise à jour logicielle, permettant la reprise des ventes aux États-Unis.

Si la cour rend une décision favorable, Apple pourrait réactiver la fonctionnalité.

Conséquences et perspectives

La poursuite de ce litige pourrait avoir des répercussions significatives pour Apple et Masimo, ainsi que pour le marché des technologies portables en général. Apple espère obtenir un jugement favorable qui lui permettrait de réintégrer pleinement la fonctionnalité d'oxymétrie de pouls, tandis que le brevet de Masimo sur la technologie contestée expirera en août 2028.

Potentiel impact sur les futures innovations dans le domaine des technologies portables.

Apple cherche à renverser une décision qui pourrait affecter sa position sur le marché des smartwatches.

Ce cas souligne l'importance des brevets et de la propriété intellectuelle dans l'industrie technologique, où une simple fonctionnalité peut être au cœur de batailles juridiques prolongées et complexes. Pour plus d'informations et suivre l'évolution de cette affaire, les parties intéressées peuvent consulter les dépôts judiciaires et les communiqués officiels des entreprises concernées.