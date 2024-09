Année du Serpent : IWC dévoile une Portofino hypnotisante avec un design unique

La maison horlogère IWC Schaffhausen dévoile une édition spéciale de sa Portofino qui rend hommage à l’Année du Serpent de Bois du calendrier lunaire chinois. Cette pièce unique allie tradition asiatique et haute horlogerie suisse dans un design qui ne manquera pas de fasciner les collectionneurs. Découvrez pourquoi cette montre risque de devenir un objet de convoitise.

Une montre qui capture l’essence du Nouvel An chinois

La Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake (Réf. IW459604) d’IWC est bien plus qu’une simple montre. C’est une véritable célébration du Nouvel An lunaire chinois qui débutera le 29 janvier 2025. Son cadran bordeaux évoque la couleur du feu, symbole de festivité dans la culture chinoise.

Un design qui allie élégance et symbolisme

Le boîtier en acier inoxydable de 37 mm abrite un cadran aux finitions soignées. L’affichage de la phase de lune à 12 heures est le point focal du design, avec une précision remarquable : elle ne dévie que d’un jour tous les 122 ans par rapport au cycle lunaire réel. La petite lune dorée et sa constellation d’étoiles se détachent magnifiquement sur le sous-cadran monochrome.

Un hommage subtil au serpent

Le fond du boîtier révèle une surprise fascinante : le rotor doré et partiellement squelettisé du calibre automatique 32800 est sculpté en forme de serpent. Chaque détail, des écailles aux mouvements ondulants, est méticuleusement travaillé pour donner vie à l’animal du zodiaque chinois.

Une mécanique de précision

Au cœur de cette Portofino bat le calibre automatique 32800 d’IWC. Avec une réserve de marche de cinq jours, ce mouvement allie performance et fiabilité, deux caractéristiques chères à la marque suisse.

Un accessoire polyvalent

IWC fournit deux bracelets en cuir de veau avec cette édition spéciale : un noir et un bordeaux. Cette flexibilité permet d’adapter la montre à différentes tenues et occasions, de la plus formelle à la plus décontractée.

Une pièce de collection en devenir

Proposée au prix de 9 000 euros, la Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake se positionne comme une pièce de collection attractive. Son design unique, alliant symbolisme chinois et savoir-faire horloger suisse, en fait un objet de désir pour les amateurs d’horlogerie et les collectionneurs de pièces zodiacales.

Un pont entre deux cultures

Avec cette création, IWC réussit à créer un pont élégant entre la tradition horlogère suisse et la riche symbolique du calendrier lunaire chinois. C’est une approche qui montre comment l’horlogerie peut transcender les frontières culturelles pour créer des pièces véritablement uniques.

Une invitation à la contemplation

Porter la Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake, c’est avoir au poignet un petit morceau de culture chinoise mêlé à la précision suisse. C’est une montre qui invite à la réflexion sur le passage du temps et les cycles de la nature, tout en restant un accessoire élégant et fonctionnel.

L’art de marquer le temps

En fin de compte, cette édition spéciale d’IWC n’est pas seulement une montre, c’est une œuvre d’art portable. Elle capture l’essence de l’Année du Serpent de Bois tout en restant fidèle à l’esthétique raffinée de la collection Portofino. Que vous soyez passionné d’horlogerie, amateur de culture chinoise ou simplement à la recherche d’une pièce unique, cette Portofino a de quoi vous séduire. Alors, êtes-vous prêt à accueillir le Nouvel An lunaire avec style ?