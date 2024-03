Angelus dévoile son nouveau chronographe monopoussoir : l’Instrument de Vitesse

Découvrez le nouveau garde-temps d'Angelus, l'Instrument de Vitesse, un chronographe monopoussoir au design épuré et à la mécanique précise, une pièce qui marque une nouvelle ère pour la marque.

Un design minimaliste et élégant

L'Instrument de Vitesse se distingue par son boîtier de 39mm d'une finesse remarquable de seulement 9,27mm. Sa conception soignée offre un port presque parfait sur tous les poignets. La finition, principalement polie, est rehaussée de côtés brossés pour une touche d'originalité. Son cristal saphir bombé traité antireflet et sa résistance à l'eau jusqu'à 30 mètres en font un compagnon idéal pour le quotidien.

Le changement notable réside dans son mécanisme de chronographe intégré à la couronne, positionné à 3 heures, offrant une esthétique plus épurée et une impression de sophistication accrue. Les montres sont complétées par des bracelets en cuir, brun pour le cadran noir et bleu nubuck pour le cadran blanc, fermés par une boucle à ardillon.

Choix entre deux cadrans

Deux options de cadran sont proposées : un blanc ivoire et un noir ébène, chacun arborant une échelle tachymétrique Base 1000 sur le pourtour, dans des teintes de bleu et d'orange pour l'ivoire, et de caramel et de rouge pour l'ébène. À l'intérieur de cette échelle se trouve une échelle de 60 secondes traditionnelle.

Les chiffres arabes appliqués, remplis de Super-LumiNova, assurent une excellente lisibilité dans l'obscurité. Les aiguilles de type seringue indiquent les heures et les minutes, tandis que la grande aiguille centrale des secondes sert d'unique indicateur pour le chronographe, limitant ainsi la mesure du temps à des événements d'une minute.

Un mouvement avec un héritage notable

Le mouvement manuel monopoussoir Angelus A5000 anime l'Instrument de Vitesse, offrant 42 heures de réserve de marche à 21,600 vph. Ce calibre est le fruit d'une évolution d'une série avec un riche héritage, conçu à l'origine par Francois-Paul Journe et Denis Flageollet. Utilisé pour la première fois dans le Cartier CPCP Monopoussoir, ce mouvement témoigne de l'excellence horlogère et d'une histoire impressionnante.

L'offre et la disponibilité

L'Instrument de Vitesse d'Angelus est une édition limitée, avec seulement 25 pièces disponibles pour chaque variante de cadran. Proposé à 17 100 Euros, ce modèle représente une fusion parfaite entre tradition et innovation, séduisant les amateurs de montres à la recherche d'une pièce unique aux caractéristiques remarquables.

En dépit de son orientation récente vers des designs plus traditionnels, Angelus continue de fasciner par son savoir-faire et sa capacité à innover, l'Instrument de Vitesse étant le dernier témoignage de son excellence en matière de conception et de mécanique horlogère. Un garde-temps qui, sans doute, séduira les collectionneurs et les passionnés d'horlogerie à travers le monde.