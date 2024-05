Android 15 : une révolution pour l’autonomie de votre smartphone, avec jusqu’à 3 heures supplémentaires en veille !

La nouvelle version d'Android, Android 15, apporte son lot de nouveautés et d'améliorations. Parmi elles, une optimisation significative de l'autonomie en veille, qui pourrait bien changer la donne pour les utilisateurs de smartphones.

Le mode Doze d'Android 15 : un gain de temps considérable

Le mode Doze, présent depuis Android 6.0 Marshmallow, permet aux smartphones d'économiser de la batterie lorsqu'ils sont en veille. Avec Android 15, Google a décidé de pousser encore plus loin cette fonctionnalité. Selon Dave Burke, vice-président du développement Android chez Google, les appareils équipés d'Android 15 entreront en mode veille 50% plus rapidement qu'avec Android 14. Concrètement, cela signifie que les smartphones sous Android 15 pourront gagner jusqu'à 3 heures d'autonomie supplémentaires en veille.

Cette amélioration significative sera disponible pour tous les appareils compatibles avec Android 15, offrant ainsi à un grand nombre d'utilisateurs la possibilité de profiter d'une autonomie accrue.

Une optimisation de la gestion des tâches en arrière-plan

Pour parvenir à ce résultat, les équipes de Google ont travaillé sur l'optimisation de la gestion des tâches en arrière-plan. Android 15 sera plus intelligent dans sa façon de gérer ces tâches, en les réalisant principalement lorsque le smartphone est en charge, plutôt que lorsqu'il est en veille. Cette approche permet de réduire la consommation d'énergie pendant les périodes d'inactivité de l'appareil.

Parmi les autres améliorations apportées par Android 15, on peut citer :

Une meilleure gestion de la mémoire vive (RAM)

Une optimisation des performances graphiques

De nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité

Wear OS 5 : des smartwatches plus autonomes

Les smartwatches ne sont pas en reste, puisque Wear OS 5, la nouvelle version du système d'exploitation dédié aux montres connectées, promet également des améliorations en termes d'autonomie. Selon les informations communiquées par Google, Wear OS 5 consommera 20% moins d'énergie que Wear OS 4.

Tout comme pour Android 15, cette optimisation sera possible grâce à une gestion plus intelligente des tâches en arrière-plan. Les smartwatches équipées de Wear OS 5 effectueront la majorité de ces tâches lorsqu'elles seront en charge, plutôt que lorsqu'elles seront au poignet de l'utilisateur. Cette approche permettra de réduire la consommation d'énergie pendant l'utilisation de la montre, offrant ainsi une autonomie accrue.

Un avenir prometteur pour l'autonomie des appareils mobiles

Les améliorations apportées par Android 15 et Wear OS 5 en termes d'autonomie témoignent de l'engagement de Google à offrir une expérience utilisateur toujours plus optimisée. Avec des smartphones et des smartwatches capables de tenir plus longtemps en veille et en utilisation, les utilisateurs pourront profiter pleinement de leurs appareils sans avoir à se soucier constamment de leur niveau de batterie.

Il est à noter que ces améliorations ne seront pas les seules apportées par Android 15 et Wear OS 5. Les nouvelles versions de ces systèmes d'exploitation promettent également des avancées en termes de performances, de sécurité et de fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent donc s'attendre à une expérience globale améliorée lors du passage à ces nouvelles versions.

Alors que la date de sortie officielle d'Android 15 et de Wear OS 5 n'a pas encore été communiquée, il est d'ores et déjà possible de tester la version bêta d'Android 15 sur certains appareils. Les retours des utilisateurs permettront à Google d'affiner encore davantage son système d'exploitation avant sa sortie grand public.

Avec Android 15 et Wear OS 5, Google démontre une fois de plus sa volonté d'innover et de répondre aux besoins des utilisateurs. L'amélioration significative de l'autonomie en veille et en utilisation devrait ravir les possesseurs de smartphones et de smartwatches, qui pourront ainsi profiter plus longtemps de leurs appareils sans contrainte.