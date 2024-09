Amazfit T-Rex 3 : La montre connectée robuste qui repousse les limites de l’aventure

Une montre connectée robuste et performante qui repousse les limites de l’endurance. La nouvelle T-Rex 3 d’Amazfit promet d’être le compagnon idéal des sportifs et des amateurs d’activités extrêmes. Avec son autonomie impressionnante, son écran ultra-lumineux et ses fonctions de suivi avancées, cette smartwatch a tout pour séduire. Mais tient-elle vraiment ses promesses ? Plongée au cœur de ce bijou technologique conçu pour défier les éléments.

Un design robuste taillé pour l’aventure

La T-Rex 3 arbore un look résolument sportif et imposant, avec un boîtier mesurant 48,5 mm de diamètre pour 15,75 mm d’épaisseur. Malgré ce gabarit conséquent, la montre reste étonnamment confortable au poignet grâce à ses bracelets inclinés. Le boîtier mêle habilement polymère et acier inoxydable, offrant un parfait équilibre entre légèreté et robustesse.

Les quatre boutons physiques en métal permettent une utilisation facile, même avec des gants. Les bracelets amovibles de 22 mm se fixent solidement grâce à un ingénieux système de verrouillage à vis, gage de sécurité lors des activités les plus intenses.

Un écran AMOLED éblouissant

La T-Rex 3 est équipée d’un superbe écran AMOLED de 1,5 pouce (3,81 cm) affichant une définition de 480 x 480 pixels. Avec une densité de 322 PPI, l’affichage est d’une netteté remarquable. Mais c’est surtout sa luminosité exceptionnelle qui impressionne : jusqu’à 1978 cd/m² en mode automatique, garantissant une parfaite lisibilité même en plein soleil.

Le verre Corning Gorilla Glass protège efficacement l’écran des chocs et rayures. Un mode nuit permet de basculer l’affichage en noir et blanc pour préserver la vision nocturne, idéal pour les activités en faible luminosité.

Une autonomie record pour les longues expéditions

Grâce à sa batterie de 700 mAh, la T-Rex 3 offre une autonomie impressionnante de 27 jours en utilisation normale. Même en usage intensif avec suivi GPS continu, elle peut tenir jusqu’à 7,5 jours. Dans nos tests en conditions réelles, nous avons atteint 12 jours d’autonomie avec un usage quotidien incluant notifications, suivi permanent des données vitales et une séance de sport hebdomadaire.

La recharge s’effectue via un chargeur magnétique USB-C et nécessite environ 3 heures pour une charge complète. Un temps un peu long, mais acceptable vu l’excellente autonomie.

Des capteurs précis pour un suivi complet

La T-Rex 3 embarque une panoplie complète de capteurs pour suivre votre activité et votre santé :

Capteur de fréquence cardiaque BioTracker PPG

Accéléromètre et gyroscope

Capteur géomagnétique

Baromètre altimétrique

Capteur de température

Oxymètre de pouls (SpO2)

Nos tests comparatifs ont révélé une excellente précision des mesures cardiaques et de saturation en oxygène. Le suivi du sommeil distingue les phases de sommeil léger, profond et paradoxal, avec une détection fiable des réveils nocturnes.

Un arsenal complet pour les sportifs

La T-Rex 3 prend en charge plus de 150 modes sportifs, dont certains très spécifiques comme le freediving jusqu’à 45 mètres de profondeur. Le GPS double bande avec antenne à polarisation circulaire offre une géolocalisation ultra-précise, même en environnement urbain dense.

Des fonctions avancées comme le suivi VO2max en temps réel, la navigation retour et l’importation d’itinéraires GPX raviront les athlètes les plus exigeants. La détection automatique de certains exercices et la possibilité de personnaliser les zones cardiaques ajoutent encore à la polyvalence de cette montre.

Une résistance à toute épreuve

Certifiée conforme à 9 normes militaires MIL-STD-810H, la T-Rex 3 est conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. Elle supporte des températures allant de -30°C à +70°C et une étanchéité jusqu’à 100 mètres (10 ATM). Un mode basse température permet même une utilisation optimale en conditions glaciales.

Ces caractéristiques en font la compagne idéale pour les aventuriers, alpinistes, plongeurs ou amateurs de sports extrêmes.

Un système d’exploitation fluide et intuitif

La T-Rex 3 tourne sous Zepp OS 4, une interface propriétaire fluide et réactive. L’écran tactile et les boutons physiques offrent une navigation aisée dans les menus. La synchronisation avec l’application Zepp sur smartphone (iOS et Android) permet d’accéder à des analyses détaillées de vos données d’activité et de santé.

Le paiement sans contact via NFC est possible, mais le nombre de banques compatibles en France reste limité. Un assistant vocal hors ligne permet d’effectuer certaines actions par commande vocale, une fonction pratique en pleine activité.

Verdict : une montre d’exception pour les baroudeurs

Avec la T-Rex 3, Amazfit signe une montre connectée ultra-performante qui n’a rien à envier aux modèles haut de gamme de marques plus connues. Son autonomie exceptionnelle, son écran lumineux, sa robustesse à toute épreuve et ses fonctions sportives avancées en font un choix de premier ordre pour les athlètes et aventuriers.

Certes, on peut regretter l’absence de haut-parleur pour les appels ou d’ECG pour un suivi cardiaque encore plus poussé. Mais à ce tarif (aux alentours de 300 euros), la T-Rex 3 offre un rapport qualité-prix imbattable pour qui recherche une montre connectée capable de le suivre dans ses aventures les plus folles.

Que vous soyez triathlète, alpiniste, plongeur ou simple amateur de randonnée extrême, la T-Rex 3 d’Amazfit mérite amplement sa place au poignet des sportifs les plus exigeants. Une vraie réussite qui confirme l’expertise grandissante d’Amazfit sur le marché des montres connectées haut de gamme.