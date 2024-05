Amazfit lance sa bague connectée sur le marché américain avec des offres groupées sur ses smartwatches phares

Amazfit célèbre le lancement de sa bague connectée Helio de première génération sur le marché américain avec des réductions sur ce nouveau wearable, à condition de l'acheter en même temps qu'une smartwatch haut de gamme de la même marque. La gamme concernée comprend désormais le fleuron Falcon, ainsi que les robustes T-Rex Ultra et Cheetah Pro.

L'Helio, une bague connectée « conçue pour les champions »

Amazfit promeut sa bague intelligente comme un wearable « créé pour les champions » (ainsi que pour les fans du Samsung Galaxy S5 et de tous les autres gadgets élégants couleur pansement beige à travers le monde, de toute évidence). Un positionnement justifié par son alliage de titane « doux pour la peau » et résistant à 10 ATM.

Cette bague est également mise en avant comme le meilleur moyen d'aider l'utilisateur à optimiser ses périodes de récupération entre les entraînements. Le tout étant suivi, analysé et enregistré dans l'application Zepp.

Des packs avantageux pour séduire les sportifs

Pour encourager l'adoption de l'Helio, Amazfit propose une remise de 49,9 % sur son prix plein de 299,99 dollars, à condition d'acquérir en parallèle un appareil Amazfit éligible. Cette offre s'étend désormais à la Falcon haut de gamme (également en titane) à 499,99 dollars, ainsi qu'aux modèles Cheetah Pro et T-Rex Ultra.

Concrètement, ces packs sont proposés aux tarifs suivants :

Pack Falcon + Helio : 649,98 dollars au lieu de 799,98 dollars

Pack Cheetah Pro + Helio : 549,98 dollars au lieu de 699,98 dollars

Pack T-Rex Ultra + Helio : 449,98 dollars au lieu de 599,98 dollars

Soit une économie de 150 dollars par rapport au prix public conseillé de chaque combinaison. Ces offres incluent également jusqu'à 6 mois d'accès gratuit aux services Zepp Fitness et Aura.

Une exclusivité sur le site officiel d'Amazfit

Pour l'instant, ces packs bague + montre ne sont disponibles que sur le site amazfit.com. Une exclusivité qui vise à attirer les utilisateurs vers la boutique en ligne officielle de la marque.

C'est un choix judicieux pour Amazfit, qui peut ainsi maîtriser totalement l'expérience client et la relation avec ses utilisateurs. Une stratégie de vente directe qui permet aussi de préserver les marges, sans passer par des intermédiaires.

Amazfit muscle son jeu face à une concurrence féroce

Avec cette offre, Amazfit cherche clairement à se démarquer sur le marché ultra-concurrentiel des wearables. En proposant des bundles attractifs, la marque espère séduire de nouveaux utilisateurs et fidéliser sa base clients.

C'est aussi un moyen de promouvoir ses smartwatches les plus haut de gamme, en les associant à un produit innovant comme l'Helio. Une façon astucieuse de montrer l'étendue de son écosystème et de pousser les consommateurs à s'équiper de plusieurs appareils de la marque.

Face à des géants comme Apple, Samsung ou Garmin, Amazfit doit redoubler d'efforts et de créativité pour exister. Et cette stratégie de packs semble être un bon moyen d'y parvenir.

En lançant sa bague connectée Helio sur le marché américain, Amazfit franchit une nouvelle étape dans sa quête de différenciation. Et en l'associant à ses smartwatches phares dans des offres groupées agressives, la marque montre qu'elle ne compte pas se laisser distancer dans la course aux wearables. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits et permettra à Amazfit de gagner des parts de marché face à des concurrents bien établis. Une chose est sûre, la bataille du poignet ne fait que commencer, et Amazfit semble déterminé à en être un acteur majeur.