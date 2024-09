Alpina ressuscite l’élégance vintage avec sa nouvelle Heritage Automatic : la classe horlogère accessible

Dans un monde horloger dominé par des complications toujours plus sophistiquées et onéreuses, Alpina fait un retour aux sources rafraîchissant avec sa nouvelle Heritage Automatic. Cette montre, inspirée d’un modèle vintage de la marque suisse, prouve qu’il est possible d’allier élégance classique, qualité horlogère et prix abordable. Plongeons dans l’univers de cette nouveauté qui risque de séduire aussi bien les puristes que les néophytes.

L’héritage horloger à portée de poignet

Alpina, marque suisse riche d’une histoire centenaire, frappe fort avec l’introduction de deux nouveaux modèles dans sa Collection Heritage. Ces montres s’inspirent directement d’un modèle vintage de la marque, offrant ainsi un voyage dans le temps aux amateurs d’horlogerie classique. Proposées au prix de 1 795 euros, elles se positionnent comme une alternative séduisante aux montres compliquées hors de prix.

Un design qui respire l’authenticité

La Heritage Automatic se distingue par son boîtier compact de 38 mm, une taille qui rappelle les codes esthétiques d’antan tout en restant parfaitement adaptée aux poignets modernes. Parmi les éléments de design qui contribuent à son charme rétro, on trouve :

Des aiguilles dauphine bleuies

Une minuterie chemin de fer

Un bracelet en cuir avec boucle ardillon

avec boucle ardillon Un fond de boîte plein

Deux variations pour deux ambiances distinctes

Alpina propose deux versions de sa Heritage Automatic, chacune avec son propre caractère :

Un modèle au cadran beige chaleureux, orné de 12 chiffres arabes, évoquant la douceur des montres d’époque Une version plus sophistiquée combinant un cercle horaire gris satiné avec des index et chiffres arabes alternés de couleur bronze, le tout entourant un centre beige

Dans les deux cas, le logo Alpina utilise la typographie originale, renforçant l’authenticité de la pièce.

Un mariage subtil entre vintage et modernité

Bien que fidèle à l’esprit vintage, la Heritage Automatic n’en oublie pas les exigences du XXIe siècle :

Le plexiglas fragile d’antan est remplacé par un verre saphir antireflet

fragile d’antan est remplacé par un Les cadrans sont légèrement bombés , rappelant l’esthétique des montres anciennes

, rappelant l’esthétique des montres anciennes L’étanchéité est garantie jusqu’à 30 mètres, un clin d’œil aux standards de l’époque

Un mouvement alliant tradition et fiabilité moderne

Au cœur de la Heritage Automatic bat le calibre AL-520, basé sur le Sellita SW200. Alpina affirme qu’il s’agit du mouvement le plus proche des standards de l’époque, tout en offrant les avantages de la technologie moderne :

Une réserve de marche de 38 heures

Un remontage automatique , une fonctionnalité pas toujours présente sur les modèles d’antan

, une fonctionnalité pas toujours présente sur les modèles d’antan La mention fière « 26 rubis » à 6 heures, rappelant l’époque où le nombre de rubis était un signe de prestige

Un positionnement stratégique sur le marché

Avec sa Heritage Automatic, Alpina se positionne habilement sur un segment de marché en pleine expansion :

Celui des montres mécaniques classiques à prix abordable

à prix abordable Un produit qui séduit aussi bien les collectionneurs avertis que les novices en quête d’une première montre de qualité

que les en quête d’une première montre de qualité Une alternative séduisante aux montres compliquées onéreuses pour un usage quotidien

Un lancement qui s’inscrit dans l’air du temps

La présentation de l’Alpina Heritage Automatic lors des Geneva Watch Days 2024 n’est pas anodine. Cet événement, qui gagne en importance dans le calendrier horloger, est l’occasion parfaite pour Alpina de mettre en avant son savoir-faire et son héritage auprès d’un public international de passionnés et de professionnels.

L’avenir prometteur de la collection Heritage

Le lancement de ces deux nouveaux modèles Heritage Automatic laisse présager d’un bel avenir pour cette collection chez Alpina. On peut imaginer que la marque continuera d’explorer son riche patrimoine pour proposer :

D’autres rééditions de modèles emblématiques

Des éditions limitées célébrant des anniversaires importants de la marque

célébrant des anniversaires importants de la marque Des collaborations avec des designers ou des artistes pour réinterpréter ces classiques

Avec sa Heritage Automatic, Alpina prouve qu’il est possible de proposer une montre mécanique de qualité, au design intemporel, sans pour autant vider son compte en banque. Disponible à partir d’octobre 2024, cette montre risque bien de trouver sa place au poignet de nombreux amateurs d’horlogerie, qu’ils soient néophytes ou collectionneurs chevronnés.